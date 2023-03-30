Derneğiyle beraber yaptıkları konuşuluyordu! Gamze Özçelik'e Örnek Kişi ödülü verildi

Üsküdar Üniversitesi Seçici Kurulu tarafından 24 altın değeri yaşatmak amacıyla kamuoyu tarafından alanında örnek olan kişi ve kurumlara verilen Yüksek İnsani Değerler Ödülleri, 8'inci kez sahiplerini buldu. Oyunculuğu bırakarak kurduğu Umuda Koşanlar Derneği ile ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Gamze Özçelik de anlamlı gecede ödül aldı.

ÖRNEK KİŞİ ÖDÜLÜ VERİLDİ

8. Yüksek İnsani Değerler Ödülü, Umuda Koşanlar Derneği çatısı altında ulaştıkları Türkiye, Afrika, Ortadoğu ve Asya'daki mazlum ailelere, çocuklara ve hayvanlara ihtiyaçları doğrultusunda ayni ve nakdi şekilde destek sağlamaları ve Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ihtiyaç sahibi halkımıza sundukları desteklerden dolayı Dernek Başkanı Gamze Özçelik'e sunuldu.

"ALLAH'IN BAHŞETTĞİ DEĞERLERİ NE KADAR BESLERKEN O KADAR MUTLULUĞA ULAŞIYORUZ"

Ödülünü Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'dan alan Gamze Özçelik, konuşmasında Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremden dolayı da son 2 aydır ekstra duygusal olduğunu belirterek "Yüce Allah'ın içimize bahşettiği insani değerleri ne kadar beslersek o kadar mucizelere ve mutluluğa ulaştığımızı keşfettim. Bana fark ettirdiği için şükrediyorum. İlk günden bu yana bir kere bile 'Neden gidiyorsun anne?' demediği için oğluma teşekkür ediyorum. Hep destek oldu, hiçbir zaman sorun çıkarmadı" dedi.