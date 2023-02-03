Didem Soydan, Burak Deniz'le biten ilişkisi hakkında konuştu: Saygı ve sevgi çerçevesinde bitti

Şimdilerde Şahmaran dizisindeki rolüyle adından söz ettiren Burak Deniz ile başarılı model Didem Soydan, geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız yollarını ayırdı. İlişkilerini olduğu gibi ayrılık sürecini de gözlerden uzak yaşayan çiftten Soydan, önceki gün Nişantaşı'ndaki bir mekanda görüntülendi.
Yoğun iş temposundan dolayı koşuşturduğunu söyleyen model, "Çekimler devam ediyor. Çok yoğun bir süreç var, çok çalışıyorum. Anlaşmalı olduğum markanın yeni sezon çekimi için tekrardan saçımı sarıya boyattım. Öyle bir döneme girdik ki 2023 ile beraber anlaşmalar çekimler yenilendi" dedi.
Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Burak Deniz ile sessiz sedasız ayrılık kararı alan Soydan, biten ilişkisi hakkında, "Biz kocaman insanlarız. İlişkiler yaşanır ve biter. Normal yaşantımıza devam ediyoruz. Saygı ve sevgi çerçevesinde" diye konuştu.
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