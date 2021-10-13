Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 37 yaşındaki model Didem Soydan, bu kez de üstsüz bir fotoğrafını yayınladı. Bir marka için kamera karşısına geçen Soydan, fotoğrafıyla adeta sosyal medyayı salladı. Soydan'ın karesine beğeni ve yorum yağdı.
Modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Didem Soydan, yaklaşık 6 aydır oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşıyor.
Geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını vermişti.
Son Dakika › Magazin › Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı - Son Dakika Magazin