Didem Soydan'ın üstsüz pozuna beğeni yağdı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen 37 yaşındaki model Didem Soydan, bu kez de üstsüz bir fotoğrafını yayınladı. Bir marka için kamera karşısına geçen Soydan, fotoğrafıyla adeta sosyal medyayı salladı. Soydan'ın karesine beğeni ve yorum yağdı.

BURAK DENİZ İLE BİRLİKTE

Modelliğin yanı sıra oyunculuk da yapan Didem Soydan, yaklaşık 6 aydır oyuncu Burak Deniz ile aşk yaşıyor.

"ÇOK AŞIĞIM"

Geçtiğimiz aylarda samimi açıklamalarda bulunan Didem Soydan, "İngiliz oyuncu Tom Hardy ile aynı asansörde kalmak ister miydin?" sorusuna, "Bir şey itiraf edeceğim; hayranıyım ama şu an çok aşığım ve gözüm gerçekten de başkasını görmüyor" yanıtını vermişti.