Dilan Polat'tan Çorlu Cezaevi'ndeki eşi Engin Polat'a telefon: İntihar etmek istiyorum

Geçtiğimiz haftalarda tutuklanan Dilan Polat'ın Çorlu Cezaevi'nde kalan eşini arayarak, "İntihar etmek istiyorum." dediği iddia edildi.

Sosyal medya fenomeni ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'la eşi Engin Polat, haklarındaki kara para aklama iddiaları nedeniyle geçtiğimiz haftalarda tutuklandı. Engin Polat daha sonra Çorlu Cezaevi'ne sevk edildi.

DİLAN POLAT: İNTİHAR ETMEK İSTİYORUM

Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Dilan Polat'la ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, Dilan Polat Çorlu Cezaevi'nde kalan eşi Engin Polat'la telefonda görüştü. Polat'ın telefonda eşine, "İntihar etmek istiyorum" dediği iddia edildi. Dilan Polat'ın psikolojisinin bozulduğunu fark eden avukatlar görüşmek için cezaevine gitti.

TUTUKLU SAYISI 15'E ÇIKTI

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, yürütülen Dian Polat ve Engin Polat soruşturmasında bir kişi daha tutuklandı. "Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında daha önce aralarında Dilan Polat ve Engin Polat'ın da olduğu 14 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında ailenin muhasebe ve hukuk danışmanlığını yapan Ahmet Gün'ün ofisinde çalışan muhasebeci Harun Abak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abak, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abak ile birlikte soruşturma kapsamında toplan 15 kişi tutuklanmış oldu.

DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT SORUŞTURMASI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

43 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİ İLE SILA DOĞU TUTUKLANMIŞTI

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

SEZGİN POLAT VE ENGİN POLAT ÇORLU CEZAEVİ'NE SEVK EDİLDİ

Polat operasyonunda erkek şüpheliler tutuklandıktan 11 gün sonra başka cezaevlerine gönderildi. Engin Polat ile babası Sezgin Polat Çorlu Cezaevi'ne, Engin Polat'ın erkek kardeşi Alper Kürşat Polat ile Avukat ve Mali Müşavir Ahmet Gün'ün akrabası Zekayi Tepe Kocaeli Cezaevi'ne sevk edildi. Engin Polat'ın kardeşi Alper Kürşat Polat, amcası Halit Polat ve dayısı Metin Yılmaz ise Dilan Polat'ın erkek kardeşi Can Doğu ile birlikte Tekirdağ Cezaevi'ne sevk edildi. Erkek tutukluların başka cezaevlerine sevk edilmesiyle beraber Marmara Cezaevi'nde Dilan Polat, kız kardeşi Sıla Doğu gibi kadın tutuklular kaldı.

MASAK RAPORU

MASAK'ın hazırladığı 49 sayfalık raporda para trafiği dikkat çekti. Yasa dışı bahisten kredi kartı dolandırıcılığına kadar birçok suç tespit edildi. Polat çiftinin aile şirketlerindeki para hareketleri, 46 ilde açılan güzellik merkezleri, lüks araç alımları ve ürün satışları ele alındı. Çiftin aile şirketleri hesabına gelen paranın 500 milyon TL olduğu belirlendi. Bu şirketler ise kendilerinin değil, baba Sezgin Polat, kardeş Alper Kürşat Polat, anneanne Zehra Yılmaz, yenge Nilgün Yılmaz ve Dilan Polat'ın kardeşleri Can Doğu ile Sıla Doğu'nun üzerine kurulduğu tespit edildi.