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Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı - Son Dakika

Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı

15.11.2021 15:59

Daha önce de 3 kez nişanlanan dünyaca ünlü yıldız Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile evlendi. 3 gün 3 gece süren düğünde en çok konuşulan konulardan biri de Hilton'un gösterişli ve pahalı gelinlikleri oldu.

Yıllarca aradığı aşkı bulamayan Paris Hilton, dördüncü nişanlısı Carter Reum ile evlendi. Uzun süredir düğünleri için hazırlık yapan çift, 3 gün eğlence düzenledi. Kim Kardashian, Emma Roberts, Bebe Rexha, Ashley Benson, Rachel Zoe, Paula Abdul gibi isimlerin katıldığı törenlerde Hilton'un giydiği gelinlikler göz kamaştırdı.

"SONSUZLUĞUM BAŞLIYOR"

16,9 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından 3 gün önce paylaşım yaparak düğün törenlerinin başladığını duyuran Hilton, "Benim sonsuzluğum bugün başlıyor" dedi.

3 gece 3 gün süren düğünde sona gelindi! Herkesin aklında Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı

6 FARKLI GELİNLİK GİYDİ

Dedesi Barron Hilton'ın Los Angeles'ın lüks semti Bel Air'deki malikânesinde yapılan düğününde Paris Hilton'ın giydiği 6 gelinliğin ayrıntıları da ortaya çıktı. Düğünde önce Oscar de la Renta tasarımı çiçek motifli bir gelinlik giyen Paris Hilton, Reum ile ilk dansı için Israilli modaevi Galia Lahav'ın prenses modeli giysisini tercih etti.

PEŞ PEŞE GELİNLİK DEĞİŞTİRDİ

Resepsiyon için omuz boyunca çiçek işlemeleri olan çok daha kısa bir Oscar de la Renta elbisesi giyen Paris Hilton, daha sonraysa kıyafetini Pamella Roland elbisesiyle değiştirdi.

PARTİDE PEMBE DUVAKLI ELBİSE GİYDİ

Düğünden sonra yaşadığı duygularından bahseden Paris Hilton, eşiyle düğünde ağladıklarından bahsederek "Ağladığım an gerçek aşkımı bulduğumu biliyordum. Yüzümden akan rimeli de gözyaşları arasında temizledim" ifadelerini kullandı. Düğün törenlerinin ardından bir de parti organize eden Paris Hilton, burada da pembe duvaklı bir elbise giydi.

İşte Paris Hilton'un 3 gün süren düğün törenlerinden kareler...

3 gece 3 gün süren düğünde sona gelindi! Herkesin aklında Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
3 gece 3 gün süren düğünde sona gelindi! Herkesin aklında Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
3 gece 3 gün süren düğünde sona gelindi! Herkesin aklında Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
3 gece 3 gün süren düğünde sona gelindi! Herkesin aklında Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
3 gece 3 gün süren düğünde sona gelindi! Herkesin aklında Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı
3 gece 3 gün süren düğünde sona gelindi! Herkesin aklında Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı

Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı

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Son Dakika Magazin Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Dillere destan düğünde sona gelindi! Akıllarda Paris Hilton'un gelinlikleri kaldı - Son Dakika
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