Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, Uluslararası Emmy Ödülleri'nde "En iyi Telenovela" kategorisinde ödül aldı. Törende dizinin başrol oyuncusu Pınar Deniz'in şıklığı da göz kamaştırdı.
Televizyon Sanat ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen Uluslararası Emmy Ödülleri, New York'ta sahiplerini buldu. New York Hilton Midtown Otel'de düzenlenen törende, 20 ülkeden 14 kategoride 56 yapım temsil edildi.
Törende, Ay Yapım imzalı Yargı dizisi, "En iyi Telenovela" kategorisinde ödülün sahibi oldu. Dizinin yapımcısı Kerem Çatay, yönetmen Ali Bilgin, senarist Sema Ergenekon ve başrol oyuncuları Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu törende hazır bulundu.
Yıldızların kırmızı halıda en iyi kreasyonlarla yürüdüğü gecede, Türk oyuncu Pınar Deniz, askılı ve derin göğüs dekolteli klasik siyah elbisesiyle hayranlarını mest etti.
Son Dakika › Magazin › Dizisi Emmy Ödülü alan Pınar Deniz, derin dekolteli elbisesiyle kırmızı halıda nefes kesti - Son Dakika