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Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı - Son Dakika

Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı

01.02.2022 13:46
Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı

'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu, sosyal medyada tanıştığı kişinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram'da paylaştığı 'sapık' ifadesini kullandığı gerekçesiyle 7 yıla kadar hapsi istenmişti. Duruşmaya gelinlikle giden Soylu, "Şu an üzerimde müştekinin annesinin giydiğini söylediği gelinlik var. Bunu bana müşteki yolladı. Bunu rezil olmak pahasına giydim" dedi.

'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun sosyal medyada tanıştığı A.E.'nin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşarak 'sapık' ifadesini kullandığı gerekçesiyle 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti hakaret' suçlarından 7 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması yapıldı.

"BENİ ETKİLEYECEK SÖZLER YAZMIŞTI"

Sanık Seyhan Soylu savunmasında, müşteki A.E.'yi savcılığa şikayet ettiğini anlatarak, "Kendisini şikayet ettiğim için beni şikayet etmiştir. Hem sağlık hem ruhsal durumum hiç iyi değildi. Tatilde teknede güneşlenirken bana mesaj attığını gördüm. Mesajı açtığımda bana bir ses kaydı gönderdiğini anladım, ses kaydını dinledim. Ardından birçok mesaj attığını gördüm. Kendisinden etkilendim. Beni etkileyecek sözler yazmıştı" sözlerine yer verdi.

AMACI PSİKOLOJİMİ BOZMAKTI

Yazdığı mesajlarda A.E.'nin kendisine aşkını ilan ettiğini ve bir süre yazıştıklarını söyleyen Seyhan Soylu, A.E.'nin kendisini Çeşme'ye çağırdığını anlattı. Soylu, "Çeşme'ye gittiğimde müştekiyi aradım ulaşamadım. Telefonunu sosyal medyasını her şeyini kapatmıştı. Benimle dalga geçer gibi hareket etmişti. Ben de bu yaptığına sinirlenerek davaya konu paylaşımları yaptım. Bu suçu işledim ancak bunu müşteki bana yaptırmıştır. Beni sanal alemde aşk oyunun içerisine çekmiştir. İstanbul'a döndüğümde müşteki yine beni aradı. Amacı travmatik olaylar yaşayıp psikolojimin bozulmasına sebep olmaktı" ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜMDE ANNESİNİN GELİNLİĞİ VAR"

Giydiği gelinliği A.E.'nin hediye ettiğini ifade eden Soylu, "Şu an üzerimde müştekinin annesinin giydiğini söylediği gelinlik var. Bunu bana müşteki yolladı. Bunu rezil olmak pahasına giydim. Müşteki benden maddi bir çıkar sağlamadı. Sadece bir ara benden 20 bin dolar istedi. O parayı bir yere bırakmamı istedi. Ben parayı kese kağdına koyup yere bıraktım. Oradan ayrıldım uzaktan korumalarım orayı izledi ancak parayı alan olmadı. O gün müşteki ile yüz yüze görüştük. Benim tarzım olan bir insan değildi. Amaç alay etmekti. Benim hayatımı mahvettiler" dedi. Seyhan Soylu'nun avukatı ise, suç duyurularında bulunduklarını söyledi.

"GELİNLİĞİN FİYATI 45- 50 BİN"

Duruşmada tekrar söz alan sanık Soylu, "Gelinliği sorgulattığımda şu an 45-50 bin TL çıkıyor ve antikadır. Sırf oyun oynamak için paraya kıyılmıştır. Bana bindallı yolladı. Bu şahısların maddi gelirleri iyidir. Kendileri şımarıktır. Maddi sıkıntıları yoktur. İnsanlar ile alay ediyorlar" şeklinde konuştu.

Müşteki avukatı ise sanığın beyanlarına karşı cevap dilekçesi sunmak için süre talep etti. Mahkeme talebi kabul edip duruşmayı erteledi.

SAVCILIK, 2 YIL 3 AYDAN 7 YILA KADAR HAPİS CEZASIYLA YARGILANMASINI TALEP ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu ile müşteki A.E.'nin Instagram üzerinden tanıştıkları ve bir süre arkadaşlık ettikleri anlatıldı. Müştekinin görüşmek istemediğinin belirtildiği iddianamede, Seyhan Soylu'nun ise müştekinin özel hayatına ilişkin fotoğraf ve videoları Instagram'da hikayesinde paylaştığı bilgisine yer verildi. Soylu'nun paylaşımında müştekiye 'sapık' şeklinde hakarette bulunduğunun aktarıldı. Seyhan Soylu'nun alınan ifadesinde, suçlamaları kabul etmediği, müşteki ile sosyal medya üzerinden görüştüğünü, tartıştıklarını söylediği belirtildi. İddianamede, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle taraflar arasında uzlaşma sürecinin işletildiği aktarıldı. Ancak uzlaşma sürecinin olumsuz sonuçlandığı ve tarafların uzlaşamadığının anlaşıldığı kaydedildi. Savcılık, Seyhan Soylu'nun 'özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' ve 'sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti hakaret' suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

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Son Dakika Magazin Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Düğün salonu değil, mahkeme! Seyhan Soylu hakim karşısına gelinlikle çıktı - Son Dakika
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