Şahan Gökbakar, tulumba paylaşımı sonrası yeni video yayınlayarak tatlıcılara teşekkür etti: Bu tulumba işi kontrolden çıktı, 40 kilo tulumba oldu - Son Dakika
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Şahan Gökbakar, tulumba paylaşımı sonrası yeni video yayınlayarak tatlıcılara teşekkür etti: Bu tulumba işi kontrolden çıktı, 40 kilo tulumba oldu

27.12.2022 15:03

Dün gece tatlı krizine girerek sosyal medya hesabından, "İstanbul'da en iyi tulumba tatlısını kim yapıyorsa bizim şirkete yollayabilir mi?" notuyla paylaşımda bulunan komedyen Şahan Gökbakar'ın çağrısı sonrası birçok tatlıcı adrese tulumba tatlısı yolladı. Ofisine 30-40 kilo tulumba tatlısı geldiğini söyleyen Gökbakar, video yayınlayarak gönderenlere teşekkür ederken, "Bugün şölen yaşanıyor. Burada 30-40 kilo tulumba oldu. Bu tulumba işi kontrolden çıktı. Gözünüzü seveyim daha yollamayın" dedi.

Recep İvedik 7 filmiyle gündemden düşmeyen komedyen Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık adından söz ettiriyor. Dün gece tatlı krizine giren komedyenin yaptığı paylaşımını hayranlarını harekete geçirdi.

TULUMBA TATLISI İSTEDİ

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda canının tulumba tatlısı istediğini söyleyen Gökbakar, " İstanbul'da en iyi tulumba tatlısını kim yapıyorsa bizim şirkete yollayabilir mi? Çok iyi olur vallahi ya. Bu aralara kafamdan sadece tulumba tatlısı geçiyor. Hayırlar olsun" dedi.

Şahan Gökbakar'ın tulumba paylaşımı işletmecileri harekete geçirdi! Ofisine kilolarca tatlı yağdı

"30-40 KİLO TULUMBA GELDİ, ARTIK YOLLAMAYIN"

Gökbakar'ın paylaşımının ardından birçok tatlıcıdan şirketine tulumba tatlısı yağdı. Video yayınlayarak tatlı gönderen herkese teşekkür eden ünlü isim, "İstanbul'un en iyi tatlıcısı bana tulumba yollayabilir mi dedim. Bugün şölen yaşanıyor. Mükemmel bir ülke burası ya yemin ediyorum. Ofise tulumba yağıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni ne kadar sevdiğinizi bir kere daha gösterdiniz. Burada 30-40 kilo tulumba oldu. Bu tulumba işi kontrolden çıktı. Gözünüzü seveyim daha yollamayın" dedi.

Şahan Gökbakar'ın tulumba paylaşımı işletmecileri harekete geçirdi! Ofisine kilolarca tatlı yağdı
Şahan Gökbakar'ın tulumba paylaşımı işletmecileri harekete geçirdi! Ofisine kilolarca tatlı yağdı
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Şahan Gökbakar, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şahan Gökbakar, tulumba paylaşımı sonrası yeni video yayınlayarak tatlıcılara teşekkür etti: Bu tulumba işi kontrolden çıktı, 40 kilo tulumba oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şahan Gökbakar, tulumba paylaşımı sonrası yeni video yayınlayarak tatlıcılara teşekkür etti: Bu tulumba işi kontrolden çıktı, 40 kilo tulumba oldu - Son Dakika
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