Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, bebeğinin adını 1 yıl sonra açıkladı - Son Dakika
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Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, bebeğinin adını 1 yıl sonra açıkladı

11.05.2023 09:45

Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna ve A$AP Rocky çifti bir yıl önce dünyaya gelen oğullarının ismini ilk kez açıkladı. Çiftin bebeğinin ismini RZA Athelston Mayers olarak belirledi.

Ünlü rapçiA$AP Rocky ile uzun süredir aşk yaşayan Rihanna, geçtiğimiz yıl ilk bebeğini kucağına almıştı. Yıldız şarkıcı milyonlarca hayranının merak ettiği bebeğinin ismini açıklamamış, yüzünü de aylar sonra ünlü bir dergiyle anlaşıp göstermişti.

ÜNLÜ GRUBUN SOLİSTİNİN İSMİNİ KOYMUŞ

Independent'ta yer alan habere göre, çiftin 13 Mayıs 2022'de dünyaya gelen bebeklerinin doğum sertifikası ile ismi kamuoyuna duyuruldu. Üç yıldır beraber olan çift, bebeğin isminin hip hop grubu Wu-Tang Clan'ın solisti RZA'dan geldiğini belirtti.

Rihanna, bebeğinin ismini 1 yıl sonra açıkladı

KORUYUCU BİR TUTUM SERGİLİYOR

Rihanna, bu yıl verdiği bir röportajda oğlu hakkında koruyucu bir tutum sergilediğini ve bebeğiyle ilgili bilgileri kamuoyundan sakladığını ifade etmişti.

Rihanna, bebeğinin ismini 1 yıl sonra açıkladı

İKİNCİ KEZ HAMİLE

Yıllardır müzik stüdyosuna girmeyen ve şarkı bekleyen hayranlarını hayal kırıklığına uğratan ünlü şarkıcı 12 Şubat'ta Super Bowl'un devre arası şovunda sahneye çıkmış ve ikinci hamile olduğunu açıklamıştı.

Rihanna, bebeğinin ismini 1 yıl sonra açıkladı
Rihanna, bebeğinin ismini 1 yıl sonra açıkladı
Rihanna, bebeğinin ismini 1 yıl sonra açıkladı
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Rihanna, bebeğinin ismini 1 yıl sonra açıkladı Rihanna, bebeğinin ismini 1 yıl sonra açıkladı

Rihanna, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, bebeğinin adını 1 yıl sonra açıkladı - Son Dakika


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