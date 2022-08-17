50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı - Son Dakika
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50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı

17.08.2022 10:45
50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı

Güzelliğiyle adından söz ettiren şarkıcı Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yeşil bikinili pozlarını takipçileriyle paylaştı. 50 yaşındaki Samyeli'nin düzgün fiziği beğeni topladı.

Spikerlikle başladığı kariyerine yıllar önce veda eden şarkıcılık ve oyunculuk yapmaya başlayan Defne Samyeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiriyor. Yoğun konser takviminin yanı sıra sık sık tatil de yapan Samyeli, son olarak yeşil bikinili pozlarını paylaştı.

FİZİĞİYLE HAYRAN BIRAKIYOR

868 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından hem sahne paylaşımları hem de günlük hayatından kareleri yayınlayan 50 yaşındaki Defne Samyeli, yeşil bikinisiyle kayalıkların önünde verdiği pozlarını paylaştı. Sağlıklı beslenerek düzenli spor yapan ünlü ismin, fiziği takipçilerinden tam not aldı. Öte yandan Samyeli'nin paylaşımına kısa sürede birçok alev ve kalp emojileri yorumlar geldi.

İşte Defne Samyeli'nin bikinili pozları...

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Defne Samyeli, Instagram, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 50 yaşındaki Defne Samyeli'nden bikinili paylaşın! Düzgün fiziğiyle kendine hayran bıraktı - Son Dakika
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