Ebru Şallı'nın eşinin hapis cezası aldığı iddiası: Avukatları kararın kesinleşmediğini açıkladı

Türkiye'de Körfez sermayesine başta emlak olmak üzere yatırım danışmanlığı hizmetleri veren Uğur Akkuş'un 2011'de Kuveytli yatırımcıları dolandırdığı yönündeki iddialarla ilgili yargılandığı davada Akkuş'un 8 yıl hapis cezasına çarptırıldığı iddia edildi.

"ORTAKLARIYLA BİR TAKIM UYUŞMAZLIKLAR YAŞADI"

Kısa sürede gündem olan Uğur Akkuş cephesinden ilk açıklama geldi. 16 Kasım tarihinde görülen duruşmada verilen kararın çarptırıldığını ileri süren Akkuş'un avukatları basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Müvekkilimiz Uğur Akkuş, ticari hayatta tüm Türkiye'ye mal olmuş ünlü bir iş adamıdır. Yaptığı işler ve gerek ekonomik gerek sosyal hayatta Türkiye Cumhuriyeti'ne kattıkları ile ticari hayatta ve iş dünyasında önde gelen isimlerden biridir. AS Global Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Akkuş, yapmış olduğu bir ticari yatırımda ortaklık ilişkisi kurduğu taraflar ile girdiği iş ilişkisi çerçevesinde ticari hayatın son derece olağan bir sonucu olarak mevcut ortaklık ile alakalı bir takım uyuşmazlıklar yaşamıştır. Takdir edilmelidir ki tüm dünyada rekabetin her geçen gün daha da kızıştığı ve arttığı bir ticari hayatın içerisinde son derece aktif olup, sürekli bir şekilde ülke ekonomisine katkı sağlayan, istihdam yaratan işleri yapan bir iş adamının, zaman zaman bazı uyuşmazlıklar içerisine girmesi son derece doğal olup bu durum hayatın olağan akışı içerisinde kaçınılmaz ve normaldir."

"UĞUR AKKUŞ HAKKINDA KESİNLEŞMİŞ BİR MAHKEME KARARI YOK"

"Müvekkilimiz Uğur Akkuş da böyle iş ilişkisi içerisinde bulunduğu taraflarca zaman zaman uyuşmazlık yaşamış olup, bu uyuşmazlıkların çözümü müvekkilimizin hak kaybı ve mağduriyet yaşamaması adına zaman zaman yüce Türk Yargısına ve Sayın Mahkemelere tevdi edilmiştir. Bugün itibari ile asılsız ve gerçek dışı haberlerle müvekkilimizin tarafı olduğu bir uyuşmazlık ile ilgili yapılan yargılama neticesinde müvekkilimizin kendisine isnat edilen suç nedeni ile uzun yıllar hapis cezası ile cezalandırıldığı yönündeki kişilik haklarına saldırı niteliğinde olan haberler ise gerçek dışı ve yalan olup, müvekkilimizin ticari hayattaki itibarını zedeler nitelikte olup tamamen bu amaç ile basında servis edilmektedir. Zira müvekkilimizin taraaf olduğu kovuşturma dosyası kapsamında hakkında kesinleşmiş herhangi bir mahkeme kararı yoktur.

"TOPLUM NEZDİNDE İTİBARI ZEDENLENMEYE ÇALIŞILIYOR"

Değerli kamuoyu tekrar bilmelidir ki, Uğur Akkuş, dürüstlüğü ile tanınan, pek çok başarılı projeye imza atmış saygın ve yardımsever bir iş insanı ve yöneticidir. Çevresinde saygın ve onurlu bir iş insanı olarak bilinen Uğur Akkuş, basın meslek ilkelerine uymayacak şekilde yayınlanmış olan ve gerçeğe aykırı içerikteki yazıyla zan altında bırakılmaya, toplum nezdinde ve ticari hayatta itibarı zedelenmeye, onur ve şerefi tahkir edilmeye çalışılmıştır. Müvekkilimiz, ticari hayattaki haklarının zedelenmesini önlemek ve mevcut uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak adına, yargı yolu ile haklarını aramakta olup bu süreçte müvekkilimizin hukuki süreçleri ile hiçbir bilgisi olmayan şahısların, mahkemece verilen hükme hakimmişçesine yapmış olduğu haberler tamamen asılsız ve gerçek dışıdır. Müvekkilimiz hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkeme kararı olmadığını altını çizerek önemle defaten belirtiriz."