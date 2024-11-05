Ebru Yaşar, İzmir ve Antalya'da Coşkuyla Sahne Aldı - Son Dakika
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Ebru Yaşar, İzmir ve Antalya'da Coşkuyla Sahne Aldı

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Ebru Yaşar, Kültür Yolu Festivali kapsamında İzmir ve Antalya'da konser vererek 350 bini aşkın hayran ile buluştu.

05.11.2024 14:58
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2 Kasım Cumartesi akşamı Alsancak Gündoğdu Meydanı'nda konser veren Ebru Yaşar, 3 Kasım Pazar günü de Antalya Konyaaltında sahnedeydi. Her iki konserde toplam 350 bini aşkın izleyici ile buluşan Yaşar, sahnesinden izleyenlere teşekkürlerini sundu.

LİSTE BAŞI ŞARKILARINI SESLENDİRDİ

İki saat süren konserlerinde Ebru Yaşar, 'Kafamın İçi', 'Yoksun', 'Kehribar' gibi son yılların en çok dinlenen ve liste başı olan şarkılarının yanı sıra 'Ben Bilmem', 'Seni Anan Benim İçin Doğurmuş' gibi klasikleriyle de sevenlerini coşturdu.

Ebru Yaşar, İzmir ve Antalya'yı salladı! 350 bini aşkın hayranı alanlara sığmadı

İzmir'de siyah straplez elbisesiyle kendine hayran bıraktıran Ebru Yaşar, Antalya sahnesinde ise drape detaylı pastel tonlarında bir kostüm giydi. Her iki konserde de sahnede zarafetiyle dikkati çeken sanatçı, konserlerine gösterilen yoğun ilgi hakkında konuştu.

Ebru Yaşar, İzmir ve Antalya'yı salladı! 350 bini aşkın hayranı alanlara sığmadı

"KUŞAKLAR ŞARKILARIMDA BULUŞUYOR"

Ebru Yaşar, "Son yıllarda yaptığım şarkıları genç kuşaklar alıp bağrına bastı, tüm platformlarda liste başı yaptılar. Geçmiş yıllardaki şarkılarımla aileleri beni dinlerken şimdi onlar da bu şarkıları keşfediyor. Kuşakları buluşturan konserler oldu" dedi.

Ebru Yaşar, İzmir ve Antalya'yı salladı! 350 bini aşkın hayranı alanlara sığmadı
Ebru Yaşar, İzmir ve Antalya\'da Coşkuyla Sahne Aldı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Magazin Ebru Yaşar, İzmir ve Antalya'da Coşkuyla Sahne Aldı - Son Dakika

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