 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları ''Gitmesin'' diye çağrı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları ''Gitmesin'' diye çağrı yaptı

Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları \'\'Gitmesin\'\' diye çağrı yaptı

FOX'un yeni adı NOW olan popüler dizisi Şahane Hayatım'a konuk oyuncu olarak katılan Ece Uslu, rolünün sona ermesi nedeniyle diziden ayrıldı. Uslu'nun ayrılışının ardından birçok hayranı, yapımcılara "Gitmesin" çağrısında bulundu.

02.02.2024 07:54  Güncelleme: 08:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni adı NOW olan FOX'un sevilen dizisi Şahane Hayatım'a konuk oyuncu olarak dahil olan Ece Uslu, rolü bittiği için diziden ayrıldı. Uslu'nun diziden ayrılmasının ardından çağrı yapan birçok kullanıcı "Gitmesin" diyerek yapımcıya seslendi.

"KARAKTERİMLE İLGİLİ TEK BİR KÖTÜ YORUM YOK"

Başarılı oyuncu Ece Uslu, Şahane Hayatım'ın dün yayınlanan bölümünde ekibe veda etti. Dizide Hilal Altınbilek'in hayat verdiği Şebnem karakterinin akıl hocası olarak diziye katılan Uslu, performansı ve rolüyle izleyicilerden tam not almıştı. Instagram hesabından veda paylaşımı yapan oyuncu, "Ece Ağazade benim çok keyif aldığım bir karakter oldu. Sizler de çok sevdiniz biliyorum, aldığım yorumlarda gördüm hepsini. Tek bir kötü yorum yoktu. Ne mutlu! İzleyicilere, yorumlara, sahiplenişinize, gösterdiğiniz kocaman sevginize ve tabii ki FOX TV, Ay Yapım, Şahane Hayatım ekibine sonsuz sevgilerimi ve teşekkürlerimi iletiyorum. Yönetmenlerime ve tabii ki sette çalıştığım tüm ekip arkadaşlarıma. Hepiniz ayrı ayrı dünya tatlısıydınız ve harika geçen 4 bölüm çektik sizlerle. Harika projelerde tekrar birlikte olmak ümidiyle hepinize kocaman sarılıyorum" dedi.

Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları 'Gitmesin' diye çağrı yaptı

Oyuncunun diziye renk kattığını söyleyen birçok izleyici yapımcıya seslenerek Uslu'nun kadroda devam etmesi gerektiğini belirtti. Yorum yapan izleyiciler "Diziye can veriyordu, bence geri dönmeli" yorumunu yaptı.

Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları 'Gitmesin' diye çağrı yaptı
Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları 'Gitmesin' diye çağrı yaptı
Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları 'Gitmesin' diye çağrı yaptı
Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları 'Gitmesin' diye çağrı yaptı
Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları 'Gitmesin' diye çağrı yaptı

Sizin düşünceleriniz neler ?

Ece Uslu, Televizyon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları ''Gitmesin'' diye çağrı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2024 09:02:35. #1.13#
SON DAKİKA: Ece Uslu, Şahane Hayatım dizisinden ayrıldı, hayranları ''Gitmesin'' diye çağrı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement