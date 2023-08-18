Edis ve Gülşen'den Serdar Ortaç'a göndermeli yeni klip - Son Dakika

Edis ve Gülşen'den Serdar Ortaç'a göndermeli yeni klip

Son Güncelleme: 18.08.2023 14:30

Pop müziğinin 2 efsane ismi Edis ve Gülşen, 3 yıllık aranın ardından yeni klip ve şarkıyla sevenlerinin karşısına çıktı. İkilinin rol aldığı klip, Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllarda dillerden düşmeyen Karabiberim şarkısının klibindeki göbekten zeytin yeme sahnesine gönderme içeriyor. Edis de klipte Gülşen'in göbeğinden kiraz yiyor.

Pop müziğinin 2 efsane ismi Edis ve Gülşen, 3 yıllık aranın ardından yeni klip ve şarkıyla sevenlerinin karşısına çıktı. İkili "Serdar Ortaç Şarkıları Vol 2" albümünde "Sor" şarkısını birlikte seslendirdi. Gülşen ve Edis, Ortaç'ın yıllar önce klipte göbekten zeytin yemesine bir gönderme yaptı.

ZEYTİN YERİNE KİRAZ YEDİ

İkilinin rol aldığı klip geçtiğimiz hafta Kilyos'ta çekildi. Gülşen ve Edis, yönetmenliğini Fatih Yılmaz'ın üstlendiği klipte iki motosiklet çetesinin liderlerini oynadı. İki başarılı şarkıcı klipte Serdar Ortaç'ın 90'lı yıllarda dillerden düşmeyen Karabiberim şarkısının klibindeki göbekten zeytin yeme sahnesine gönderme yapmayı ihmal etmedi. Edis de klipte Gülşen'in göbeğinden kiraz yedi.

İşte Gülşen ve Edis'in klibinden kareler...

Edis ve Gülşen düet yaptı! Klibte Serdar Ortaç'ın göbekten zeytin yemesine gönderme yaptılar
Edis ve Gülşen düet yaptı! Klibte Serdar Ortaç'ın göbekten zeytin yemesine gönderme yaptılar
Edis ve Gülşen düet yaptı! Klibte Serdar Ortaç'ın göbekten zeytin yemesine gönderme yaptılar
Edis ve Gülşen düet yaptı! Klibte Serdar Ortaç'ın göbekten zeytin yemesine gönderme yaptılar
Edis ve Gülşen düet yaptı! Klibte Serdar Ortaç'ın göbekten zeytin yemesine gönderme yaptılar
Edis ve Gülşen düet yaptı! Klibte Serdar Ortaç'ın göbekten zeytin yemesine gönderme yaptılar
Edis ve Gülşen düet yaptı! Klibte Serdar Ortaç'ın göbekten zeytin yemesine gönderme yaptılar

Serdar Ortaç, Gülşen, Edis, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Edis ve Gülşen'den Serdar Ortaç'a göndermeli yeni klip - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edis ve Gülşen'den Serdar Ortaç'a göndermeli yeni klip - Son Dakika
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