Ekmek yemeyi bırakarak 22 kilo veren Ata Demirer, fit görüntüsüyle dikkat çekti - Son Dakika

Ekmek yemeyi bırakarak 22 kilo veren Ata Demirer, fit görüntüsüyle dikkat çekti

Son Güncelleme: 29.08.2023 11:40

Beslenme düzeninden ekmeği çıkartarak yürüyüş yapan Ata Demirer, 5 ayda 22 kilo verdi. Fazla kilolarından kurtulan ünlü komedyen son halini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Uzun süredir Cunda'da gözlerden uzak bir hayat yaşayan başarılı komedyen Ata Demirer, 5 ayda 22 kilo verdi. Düzenli beslenerek yürüyüş yapan Demirer, sosyal medya hesabından son halini paylaşmayı ihmal etmedi.

ZAYIF HALİ ÇOK SEVİLDİ

Günden güne fazla kilolarından kurtulan Ata Demirer, Instagram hesabından da sık sık son halini paylaşıyor. 51 yaşındaki Demirer'in fazla kilolarından kurtulduğunu gören takipçileri "Sakın kilo alma delikanlı gibisin" ve "Güzel zayıflamışsın" yorumları yapıldı.

EKMEK YEMİYOR, GÜNDE 1 SAAT YÜRÜYOR

Daha önce yaptığı açıklamada ekmek yemeyerek ve düzenli yürüyüşle kilo verdiğini söyleyen ünlü isim "Yersem geri alırmışım dedi. Sabah bir dilim yiyorum ömür boyu böyle olacakmış, ben bunu ameliyat olmadan yapsam nasıl olur diye düşündüm. Öğlen, akşam ekmek yemedim günde de 1 saat ya yürüdüm ya yürümedim. Bu kadar, bir de pilavdır makarnadır haftada bir" demişti.

İşte Ata Demirer'den yeni pozlar...

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Son Dakika Magazin Ekmek yemeyi bırakarak 22 kilo veren Ata Demirer, fit görüntüsüyle dikkat çekti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ekmek yemeyi bırakarak 22 kilo veren Ata Demirer, fit görüntüsüyle dikkat çekti - Son Dakika
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