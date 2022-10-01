Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi - Son Dakika
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Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi

01.10.2022 13:57

Çok Güzel Hareketler Bunlar ile ünlenen oyuncu Büşra Pekin, fazla kilolarından kurtuldu ve yepyeni bir görünüme kavuştu. Yeni proje için zayıfladığını söyleyen Pekin, koyu renkteki saçlarını da sarıya boyattı.

Bir Demet Tiyatro, En Son Babalar Duyar, Çok Güzel Hareketler, Muhteşem Yüzyıl ve Kardeş Payı gibi yayınladıkları döneme damga vuran projelerde rol alan Büşra Pekin, yeni projesi için hem zayıfladı hem de imaj değiştirdi.

12 KİLO VERDİ

Önceki akşam bir derginin davetine katılan 40 yaşındaki oyuncu, 12 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü. Magazin Burada kameralarına konuşan ve fazla kilolarından kurtulduğunu söyleyen oyuncu, "Yıllar öncesiyle aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz, bazı projeler için de şu an olduğu gibi kilo vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Oyuncu koyu renkteki saçlarını da sarıya boyattı.

İşte Büşra Pekin'in son hali:

Oyuncu Büşra Pekin, hem 12 kilo verdi hem de imajını değiştirdi
Oyuncu Büşra Pekin, hem 12 kilo verdi hem de imajını değiştirdi
Oyuncu Büşra Pekin, hem 12 kilo verdi hem de imajını değiştirdi
Oyuncu Büşra Pekin, hem 12 kilo verdi hem de imajını değiştirdi
Oyuncu Büşra Pekin, hem 12 kilo verdi hem de imajını değiştirdi
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Büşra Pekin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi - Son Dakika
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