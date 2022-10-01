Oyuncu Büşra Pekin'in inanılmaz değişimi! 12 kilo verip, imajını değiştirdi

Bir Demet Tiyatro, En Son Babalar Duyar, Çok Güzel Hareketler, Muhteşem Yüzyıl ve Kardeş Payı gibi yayınladıkları döneme damga vuran projelerde rol alan Büşra Pekin, yeni projesi için hem zayıfladı hem de imaj değiştirdi.

12 KİLO VERDİ

Önceki akşam bir derginin davetine katılan 40 yaşındaki oyuncu, 12 kilo vererek adeta iğne ipliğe döndü. Magazin Burada kameralarına konuşan ve fazla kilolarından kurtulduğunu söyleyen oyuncu, "Yıllar öncesiyle aramda 12 kilo gibi bir fark var. Bazı projeler için kilo alıyoruz, bazı projeler için de şu an olduğu gibi kilo vermemiz gerekiyor" şeklinde konuştu. Oyuncu koyu renkteki saçlarını da sarıya boyattı.

İşte Büşra Pekin'in son hali: