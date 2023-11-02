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Elçin Sangu, imajını değiştirdi: Saçlarını kısa kestirdi - Son Dakika

Elçin Sangu, imajını değiştirdi: Saçlarını kısa kestirdi

Son Güncelleme: 02.11.2023 08:35

Son olarak rol aldığı Çöp Adam dizisi final yapan Elçin Sangu, imajını değiştirerek yıllardır uzun kullandığı saçlarını kısacık kestirdi. Oyuncunun yeni imajı sevenlerini ikiye böldü.

Engin Altan Düzyatan ve Sedef Avcı ile başrolü paylaştığı Star TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisi final yapan Elçin Sangu imajını değiştirdi. Güzel oyuncu yılladır uzun kullandığı saçlarını kulak hizasına gelecek kadar kısalttırdı.

BEĞENEN DE VAR BEĞENMEYEN DE

Tarzı ve saç rengiyle her daim adından söz ettiren oyuncu, yeni projesine başlamadan önce imaj değiştirdi. Yıllardır saçlarını uzun kullanan ve daha önce şampuan reklamlarında rol alan Sangu, imaj değiştirerek kısacık kestirdi. Oyuncunun yeni imajı sevenlerini ikiye böldü. Bir kısım Sangu'nun yeni imajını çok beğenirken bir kısım da "Eski saçların daha güzeldi" yorumunu yaptı.

İşte Elçin Sangu'nun yeni imajı...

Elçin Sangu, imajını değiştirdi: Saçlarını kısa kestirdi
Elçin Sangu, imajını değiştirdi: Saçlarını kısa kestirdi
Elçin Sangu, imajını değiştirdi: Saçlarını kısa kestirdi
Elçin Sangu, imajını değiştirdi: Saçlarını kısa kestirdi
Elçin Sangu, imajını değiştirdi: Saçlarını kısa kestirdi
Elçin Sangu, imajını değiştirdi: Saçlarını kısa kestirdi
Elçin Sangu, imajını değiştirdi: Saçlarını kısa kestirdi

Elçin Sangu, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Elçin Sangu, imajını değiştirdi: Saçlarını kısa kestirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elçin Sangu, imajını değiştirdi: Saçlarını kısa kestirdi - Son Dakika
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