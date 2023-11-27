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Tutuklu Sezgin Polat ile eşi boşanıyor mu? Şükran Polat'tan yalanlama geldi - Son Dakika

Tutuklu Sezgin Polat ile eşi boşanıyor mu? Şükran Polat'tan yalanlama geldi

Haftalardır cezaevinde olan Sezgin Polat ile eşi Şükran Polat'la ihanet gerekçesiyle boşanacağı konuşulmaya başlandı. Konuyla ilgili konuşan Şükran Polat, söylentileri yalanladı.

27.11.2023 - 16:35,
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Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlamasıyla 5 Aralık'ta tutuklanan Engin Polat'ın babası Sezgin Polat ile eşi Şükran Polat'ın ihanet gerekçesiyle boşanacağı iddiası magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı. Bir tanıdığı aracılığıyla iddiaya cevap veren Şükran Polat, eşiyle aralarında bir sorun olmadığını belirterek iddiayı yalanladı.

"KİMSE BOŞ HABER YAPMASIN"

Şükran Polat hakkındaki boşanma iddiasına Dilan Polat'ın fenomen arkadaşı Canan Toprak aracılığıyla cevap verdi. Aileyi ziyaret eden Toprak, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Milan da Nilda da çok iyiler. Şükran teyzem başlarında, yanlarında. Kimseye gerek yok. Bir de şey dedi; 'Salı günü gidip beyimi göreceğim, kimse boş haber yapmasın.' Bir de şöyle yazayım 'bo-şan-mı-yo-ruz'" ifadelerini kullandı.


DİLAN POLAT VE ENGİN POLAT SORUŞTURMASI

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

43 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

DİLAN VE ENGİN POLAT ÇİFTİ İLE SILA DOĞU TUTUKLANMIŞTI

Paraya bloke koyduran ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan 3 zanlı daha yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14'ü tutuklanmış, 9'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

Engin Polat, Dilan Polat, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Tutuklu Sezgin Polat ile eşi boşanıyor mu? Şükran Polat'tan yalanlama geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tutuklu Sezgin Polat ile eşi boşanıyor mu? Şükran Polat'tan yalanlama geldi - Son Dakika
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