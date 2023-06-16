İskoçya'ya giden ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, etek giydi - Son Dakika
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İskoçya'ya giden ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, etek giydi

16.06.2023 14:40

Çukur dizisindeki Vartolu rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, eşiyle gittiği İskoçya'da klit adı verilen yöresel eteklerden giyerek poz verdi. Oyuncunun etekli pozlarını gören bazı takipçileri "Vartolu mezarında ters döndü" yorumunda bulundu.

Rol aldığı sayısız projedeki başarısıyla konuşulan ve yıllar önce yayınlanan Çukur dizisindeki Vartolu rolüyle hafızalara kazınan Erkan Kolçak Köstendil, eşi Cansu Tosun ile bir davet için İskoçya'ya gitti. Başarılı oyuncu, İskoçya'nın yöresel kıyafetleri giyerek poz vermeyi ihmal etmedi.

ETEK GİYDİ

Müjde Uzman ve Hazar Ergüçlü'nün de aralarında bulunduğu ekiple İskoçya'da eğlenceli zamanlar geçiren Erkan Kolçak Köstendil, İskoçların yöresel kıyafeti kilt giydi. Cansu Tosun da Instagram hesabından eşinin etekleri pozlarını yayınladı. Başarılı oyuncunun Çukur'daki rolünü hatırlatan kullanıcılar "Vartolu mezarında ters döndü" yorumları yaptı.

İskoçya'ya giden oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, etek giydi
İskoçya'ya giden oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, etek giydi
İskoçya'ya giden oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, etek giydi
İskoçya'ya giden oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, etek giydi
İskoçya'ya giden oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, etek giydi
YORUMLAR (2)
  • Hızır Ekşi: Yakıştı Cevap Yaz 12 5 Yayından Kaldır
  • Ramazan Yıldırım: Milli ve yöresel kıyafetimiz olan Şalvar giymezler ama İSKOÇ eteğinide beğenerek giyerler siz toplumdan ne kadar da kopuksununz. Kültür komleksi yaşıyorsunuz yazı. Cevap Yaz 30 16 Yayından Kaldır
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Erkan Kolçak Köstendil, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İskoçya'ya giden ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, etek giydi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İskoçya'ya giden ünlü oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, etek giydi - Son Dakika
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