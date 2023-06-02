Erkek arkadaşını etkilemek için kalça ameliyatı olan model hayatını kaybetti

Brezilya'dan Lygia Fazio, 31 Mayıs Çarşamba günü arka sokakta bir klinikte geçirdiği operasyonun ardından hayatını kaybetti. Modelin ölüm haberi Instagram hesabından sevenleri tarafından duyuruldu.
Geçen yıl verdiği bir röportajda 40 yaşındaki model,daha etkileyici bir kalçaya sahip olmak için baskı hissettiğini ve hedeflerine ulaşmak için ameliyat olacağını açıklamıştı. Erkek arkadaşını da etkilemek istediğini dile getiren model sokak arasında bir klinikte ameliyat oldu.
Lygia Fazio kalçasına taktırdığı implantın hareket etmesi ve sağa sola kayması sonrası yeniden bıçak altına yatarak implantı aldırdı. Ancak modelin vücudu enfeksiyon kaptı. 3 hafta önce hastaneye kaldırılan Lygia Fazio, hayatını kaybetti. Lygia Fazio'nın 2'de çocuğu vardı.
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