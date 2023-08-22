Eşi tarafından birçok yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım: Mucizevi şekilde hayatta kaldım - Son Dakika

Eşi tarafından birçok yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım: Mucizevi şekilde hayatta kaldım

Son Güncelleme: 22.08.2023 08:43

Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, 20 gün önce eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 32 yerinden bıçaklanan fenomen, hastanedeki yaşam mücadelesini kazanarak sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaptı. Birçok yerine dikiş atılan elini paylaşan fenomen, "Mucizevi şekilde hayatta kaldım" dedi.

Yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, 20 gün önce eşi Yunus Yıldırım tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. 32 yerinden bıçaklanan fenomen hastanedeki yaşam mücadelesini kazanarak kendisine geldi. Ölümden dönen fenomen, sosyal medya hesabından ilk paylaşımını yaparak bu süreçte yanında olan ailesine ve doktorlarına teşekkür etti.

"ÖLÜM YAŞAM ARASINDAYKEN BENİ HAYATA KAZANDIRDILAR"

Instagram hesabından birçok yerine dikiş atılan ve moraran elini paylaşan 32 yaşındaki Merve Veziroğlu, şu ifadeleri kullandı: "Dualarınız ve sevginiz bana ulaştı. Çok teşekkür ederim. Mucizevi bir şekilde hayatta kaldım. Eskisi gibi olmam zaman alacak. Ölümle yaşam arasındayken beni toplayıp hayata kazandıran Sultan Abdülhamit Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin mükemmel doktorları, hemşireleri ve bütün sağlık çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Size anlatmak istediğim çok şey var, biraz toparlanayım. Ameliyatım için dualarınızı bekliyorum güzel kalpli insanlar, sevgiyle."

Veziroğlu'nun paylaşımına Polen Emre Tetik, Ceylan Çapa, Derya Uluğ, Ala Tokel ve Dilan Polat gibi birçok isimden destek yorumları geldi.

Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım: Mucizevi şekilde hayatta kaldım

EŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Ağustos ayının başında meydana gelen olayda yaklaşık 1 yıl önce Üsküdar'daki evlerine taşınan çift iddiaya göre şiddetli geçimsizlik yaşıyordu. Yıldırım çifti 20 gün önce sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Ardından Yunus Yıldırım, Merve Yıldırım'a yatak odasında saldırdı. Yunus Yıldırım daha sonra kendini ihbar etti. Gözaltına alınan Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliği'ne götürüldü. Olayın ardından kardeşinin evine gelen abla, "Şiddet cezalarının kesinlikle ağırlaştırılmasını istiyorum. Akşam yatıyoruz sabah ne halde kalkacağımız belli değil. Şoklar içindeyim. İnşallah iyi olur. Hastaneden aramışlar 32 yerinden bıçaklandığı söyleniyor" diyerek isyan etti.

Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım: Mucizevi şekilde hayatta kaldım
Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım: Mucizevi şekilde hayatta kaldım
Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım: Mucizevi şekilde hayatta kaldım
Eşi tarafından 32 yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım: Mucizevi şekilde hayatta kaldım

Merve Veziroğlu Yıldırım, Kadına şiddet, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşi tarafından birçok yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım: Mucizevi şekilde hayatta kaldım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eşi tarafından birçok yerinden bıçaklanan fenomen Merve Veziroğlu'ndan ilk paylaşım: Mucizevi şekilde hayatta kaldım - Son Dakika
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