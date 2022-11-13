Şiddet iddiasıyla gündem olmuşlardı! Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya 11 milyon liralık otomobil hediye etti - Son Dakika
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Şiddet iddiasıyla gündem olmuşlardı! Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya 11 milyon liralık otomobil hediye etti

14.11.2022 08:00

Eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü iddiasıyla gündeme gelen Ebru Şallı, önceki akşam eşiyle bir mekandan baş başa yemek yedi. Hakkındaki şiddet iddiasını bir kez daha yalanlayan Şallı, eşinin kendisine aldığı 11 milyon liralık aracıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Eski manken Ebru Şallı'nın trafikte seyir halindeyken araç içinde eşi Uğur Akkuş'tan şiddet gördüğü ancak şikayetçi olmadığı iddia edildi. Hakkındaki şiddet iddiasını her fırsatta yalanlayan Şallı, önceki akşam eşiyle Bebek'teki bir otelde baş başa yemek yedi. Bir ara mekandan çıkarak eczaneye giden Ebru Şallı, kendisini bekleyen basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

"EŞİMLE ARAMDA DARP OLAYI OLMADI"

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şallı, eşi ile yaşadığı darp olayı hakkında son kez konuştu. Gazetecilerin, "Darp olayından sonra eşiniz ile barıştınız mı?" sorusuna "Bu konuyla ilgili açıklamamı yaptım. Darp olayı olmadı. Eşimle hiç bir zaman küsmedim. Eşim mekanda, ben de eczaneden bir şey almaya geldim. Birazdan çıkacağız. Moral bozmayacak şeyler soracaksanız konuşmaya devam edelim" dedi.

"DEDİKODU PROGRAMLARI AZALIRSA, KADINLAR İÇİN BİR ŞEYLER YAPACAĞIM"

Youtube'ta pilates programlarının devam ettiğini söyleyen Şallı, "Dedikodu programları azalırsa, ben kadınlar için sağlık güzellik programları yapmaya devam edeceğim. Pilatesle ilgili her şeyi yaptım. Yapmaya da devam edeceğim. Bunun dışında bir yemek kitabım daha çıkacak. Onu hazırlıyorum. O kitap Pars ile benim özel kitabım. Ben oğlumla yapmış olduğum ilk yemek kitabı, Türkiye'nin en çok satan çocuk ve bebek mamaları kitabı olmuştu. İkincisini hazırladım. Oda kısa sürede çıkacak" diyerek mekana eşinin yanına geri döndü.

ŞALLI'YA MİLYONLUK HEDİYE

Yaklaşık 1 saat sonra eşi Uğur Akkuş ile mekandan çıkan Şallı, eşinin kendisine hediye olarak aldığı 11 milyon TL değerindeki Bentley Continental ile de adeta düşman çatlattı. Gazetecilerin Uğur Akkuş'a, "Yeni aracınızı Ebru hanıma barışma hediye olarak mı aldınız?" sorusuna "Biz hiç küsmedik ki, barışalım. Ben eşime hediye almak için sebep aramam" diyerek yeni araçlarıyla gözlerden kayboldular.

Kaynak: Snob Magazin
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Bebek Otel, Uğur Akkuş, Ebru Şallı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Şiddet iddiasıyla gündem olmuşlardı! Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya 11 milyon liralık otomobil hediye etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şiddet iddiasıyla gündem olmuşlardı! Uğur Akkuş, Ebru Şallı'ya 11 milyon liralık otomobil hediye etti - Son Dakika
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