Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık\'ın tesettürlü halleri büyük beğeni topladı

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En çok tartışılan pozisyonuydu! Yorumcular tek görüşte birleşti

Gol sevinci olay oldu! Kameralar bir anda Ancelotti\'ye döndü

Survivor'a katılan Sahra'nın yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmak istemesi gündem olmuş bu konu uzun süre konuşulmuştu. Yarışmanın yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Işık'ın evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilmişti. 2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık ve İdris Aybirdi'nin evliliklerini kurtarmak için çift terapistine dahi başvurduğu öne sürülmüştü.

KRİZ AŞILDI, UMREYE GİTTİLER

Evliliklerindeki krizi aşmayı başaran çift, son olarak Umre ibadetlerini gerçekleştirmek için Suudi Arabistan'a gitti. Işık, Umre anlarını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

TESETTÜRLÜ HALLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ünlü ismin tesettürlü hali dikkat çekerken sosyal medyada yorum yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medyada "Allah kabul etsin", "Allah hepimize nasip etsin" gibi yorumlar yapıldı.