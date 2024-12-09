Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık'ın tesettürlü halleri büyük beğeni topladı - Son Dakika
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Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık'ın tesettürlü halleri büyük beğeni topladı

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Katıldığı Survivor yarışmasıyla adını duyuran Sahra Işık, eşi İdris Aybirdi ile birlikte umreye gitti. O anlarını sosyal medyadan paylaşan Işık'ın tesettürlü halleri hayranlarının büyük beğenisini topladı.

09.12.2024 09:43  Güncelleme: 09:51
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Survivor'a katılan Sahra'nın yarışmadan kendi isteğiyle ayrılmak istemesi gündem olmuş bu konu uzun süre konuşulmuştu. Yarışmanın yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettiren Işık'ın evliliğinde kriz yaşadığı iddia edilmişti. 2019 yılında dünyaevine giren Sahra Işık ve İdris Aybirdi'nin evliliklerini kurtarmak için çift terapistine dahi başvurduğu öne sürülmüştü.

Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık'ın tesettürlü hali çok beğenildi

KRİZ AŞILDI, UMREYE GİTTİLER

Evliliklerindeki krizi aşmayı başaran çift, son olarak Umre ibadetlerini gerçekleştirmek için Suudi Arabistan'a gitti. Işık, Umre anlarını sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı.

Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık'ın tesettürlü hali çok beğenildi

TESETTÜRLÜ HALLERİ BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ünlü ismin tesettürlü hali dikkat çekerken sosyal medyada yorum yorum ve beğeni yağdı. Sosyal medyada "Allah kabul etsin", "Allah hepimize nasip etsin" gibi yorumlar yapıldı.

Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık\'ın tesettürlü halleri büyük beğeni topladı

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Son Dakika Magazin Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık'ın tesettürlü halleri büyük beğeni topladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • ferhat eser:
    dini istismar etmeyin reklam yapmayın gittiysen gittin Allah kabul etsin resim çekip paylaşmak nedemek 2 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    amdinden boş haber daha 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eşiyle birlikte umreye giden Sahra Işık'ın tesettürlü halleri büyük beğeni topladı - Son Dakika
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