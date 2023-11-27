 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eski eşinden canlı yayında Ece Ronay'ı zor duruma düşürecek itiraflar: Kapıma silahlı adamlar geldi - Son Dakika

Eski eşinden canlı yayında Ece Ronay'ı zor duruma düşürecek itiraflar: Kapıma silahlı adamlar geldi

Şarkıcı Ece Ronay, son olarak eski eşinden fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldığını belirterek şikayetçi olmuştu. Bir anda açtığı çok sayıda güzellik salonuyla dikkatleri üzerine toplayan Ronay'la ilgili eski eşi Mehmet Bilir'den çok konuşulacak sözler geldi. Katıldığı bir televizyon yayında konuşan Bilir, ''Güzellik merkezlerini evlilik sürecimizde açtık. Sahnelere çıkmasın diye bütün hepsini ben açtım. Kendisi Dilan Polat özentisi bir arkadaştı.'' ifadelerini kullandı.

27.11.2023 - 18:01,  Güncelleme: 18:07
Abone Ol

ŞSon dönemlerde açtığı güzellik merkezleriyle adından söz ettiren şarkıcı Ece Ronay'ın eski eşi sessizliğini bozdu. Son olarak Ronay'a fiziksel şiddette bulunduğu görüntülerin ortaya çıktığı Mehmet Bilir, katıldığı bir televizyon programında, güzellik merkezleriyle ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı. Bilir, "Güzellik merkezlerini evlilik sürecimizde açtık. Sahnelere çıkmasın diye bütün hepsini ben açtım. Kendisi Dilan Polat özentisi bir arkadaştı. Benden borç aldı sonra bana yazdığı sözleşme ve senetlere itiraz edip bunları benim zorla yazdığımı beyan etti. Ben bu paramı talep ettiğim her süreçte kapıma silahlı adamlar geldi." dedi.

ECE RONAY'IN ESKİ EŞİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu günlerde adı gündemden düşmeyen ve son olarak da eski eşi Mehmet Bilir'den fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi olan Ece Ronay'ın ismi bu kez de güzellik salonlarıyla gündemde. Dilan Polat ve Engin Polat çiftiyle başlayan kara para aklama soruşturmalarında güzellik salonlarının paravan olarak kullanıldığı iddiası gündemdeki yerini korurken, Ronay'ın eski Mehmet Bilir, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Eski eşinden Ece Ronay'ı zor duruma düşerecek itiraflar: Kapıma silahlı adamlar geldi

"KAPIMA SİLAHLI ADAMLAR GELDİ"

Söylemezsem Olmaz canlı yayına telefonla bağlanan Ece Ronay'ın eski eşi Mehmet Bilir, "Güzellik merkezlerini evlilik sürecimizde açtık. Sahnelere çıkmasın diye bütün hepsini ben açtım. Boşandıktan sonra ticarete birlikte devam etmek istedi. Boşandıktan sonra da iki tane güzellik merkezi açtı. Sonrasında tekrardan benimle yapamayacağını söyleyip, 'Ben sana bu parayı 6 ay sonra taksit taksit ödeyeceğim' deyip, daha sonra da bana yazdığı sözleşme ve senetlere itiraz edip bunları benim zorla yazdığımı beyan etti. Ben bu paramı talep ettiğim her süreçte kapıma silahlı adamlar geldi. Kendisi Dilan Polat özentisi bir arkadaştı." ifadelerini kullandı.

Eski eşinden Ece Ronay'ı zor duruma düşerecek itiraflar: Kapıma silahlı adamlar geldi

"ECE HANIM KAPALI KUTU YAŞAR"

"Şubeleri nasıl açıyor? Ekonomik imkanı var mıydı Ece'nin?" sorusunu yanıtlayan Bilir, "11 ayda 4 şube açtı. Ece Hanım kapalı kutu yaşar. Hiçbir zaman telefonu kurcalatmaz, banka hesaplarında ne var ne yok bilmem." dedi.

Eski eşinden Ece Ronay'ı zor duruma düşerecek itiraflar: Kapıma silahlı adamlar geldi

ESKİ EŞİ HAKKINDA UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞTI

Klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil'in cinsel istismarına maruz kaldığını iddia ederek dava açan şarkıcı Ece Ronay, eski eşi Mehmet Bilir'den psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğünü ileri sürmüştü. Eski eşi hakkında uzaklaştırma kararı alan Ronay, şiddet gördüğü anları da yayınlamıştı.

Eski eşinden Ece Ronay'ı zor duruma düşerecek itiraflar: Kapıma silahlı adamlar geldi

DİLAN POLAT OPERASYONU

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım'da düzenlenen operasyonda ve devamında başka tarihlerde yapılan operasyonlarda Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda tasfiye halindeki 3 firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.

Eski eşinden Ece Ronay'ı zor duruma düşerecek itiraflar: Kapıma silahlı adamlar geldi

43 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat'ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa'da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat'a ait bir medikal şirketin Ankara'da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.

Eski eşinden Ece Ronay'ı zor duruma düşerecek itiraflar: Kapıma silahlı adamlar geldi

POLAT ÇİFTİ VE SILA DOĞU TUTUKLANMIŞTI

Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 15'i tutuklanmış, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hakimlik 27 şirkete ise kayyum atanmasına hükmetmişti.

Abdullah Aydemir
Sondakika.com - Magazin

Mehmet Bilir, Dilan Polat, Ece Ronay, 3. Sayfa, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski eşinden canlı yayında Ece Ronay'ı zor duruma düşürecek itiraflar: Kapıma silahlı adamlar geldi - Son Dakika


19:16
Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes 2 gün daha uzatıldı Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes 2 gün daha uzatıldı
19:03
F.Bahçe maçından örnekler veren G.Saray'dan ortalığı birbirine katacak açıklama F.Bahçe maçından örnekler veren G.Saray'dan ortalığı birbirine katacak açıklama
19:00
Netanyahu ile anlaşan Elon Musk, Gazze saldırıları başladığında böyle konuşmuştu: Bir çocuğu öldürürseniz birkaç Hamas üyesi yaratırsınız Netanyahu ile anlaşan Elon Musk, Gazze saldırıları başladığında böyle konuşmuştu: Bir çocuğu öldürürseniz birkaç Hamas üyesi yaratırsınız
18:25
Süper Lig ekibinin yeni başkanı Ömer Korkmaz oldu Süper Lig ekibinin yeni başkanı Ömer Korkmaz oldu
18:01
Eski eşinden canlı yayında Ece Ronay'ı zor duruma düşürecek itiraflar: Kapıma silahlı adamlar geldi Eski eşinden canlı yayında Ece Ronay'ı zor duruma düşürecek itiraflar: Kapıma silahlı adamlar geldi
17:44
Herkes aynı yorumu yapıyor! Bu kadar parayı nasıl taşıdın Arda? Herkes aynı yorumu yapıyor! Bu kadar parayı nasıl taşıdın Arda?
17:27
Futbolda dolandırıcılık davasında yeni detay! Emre, Acun'dan da borç para almış Futbolda dolandırıcılık davasında yeni detay! Emre, Acun'dan da borç para almış
17:26
Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü

Son Dakika
19:16 Gazze Şeridi'nde İsrail ve Hamas arasında geçici ateşkes 2 gün daha uzatıldı
19:03 F.Bahçe maçından örnekler veren G.Saray'dan ortalığı birbirine katacak açıklama
19:00 Netanyahu ile anlaşan Elon Musk, Gazze saldırıları başladığında böyle konuşmuştu: Bir çocuğu öldürürseniz birkaç Hamas üyesi yaratırsınız
18:25 Süper Lig ekibinin yeni başkanı Ömer Korkmaz oldu
18:01 Eski eşinden canlı yayında Ece Ronay'ı zor duruma düşürecek itiraflar: Kapıma silahlı adamlar geldi
17:44 Herkes aynı yorumu yapıyor! Bu kadar parayı nasıl taşıdın Arda?
17:27 Futbolda dolandırıcılık davasında yeni detay! Emre, Acun'dan da borç para almış
17:26 Hopa-Kemalpaşa arasındaki Karadeniz Sahil Yolu göle döndü
17:18 CHP'ye geri gelen Tanju Özcan: Baba evine döndüm
16:52 Elon Musk: Hamas'ı yok etmekten başka hiçbir seçenek yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2023 20:38:21. #1.12#
SON DAKİKA: Eski eşinden canlı yayında Ece Ronay'ı zor duruma düşürecek itiraflar: Kapıma silahlı adamlar geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement