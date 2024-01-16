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Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi - Son Dakika
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Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi

Şarkılarıyla yıllara meydan okuyan Gökhan Özen de yüzüne estetik yaptırdı. Göz ameliyatı olurken yüzüne birkaç müdahale yaptıran ve işlemler sonucu elmacık kemikleri şişen Özen, yeni imajıyla alay konusu oldu.

16.01.2024 - 12:00,  Güncelleme: 12:15
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Vah Vah, Benim İçin Ne Yapardın, Aramazsan Arama ve Bize Aşk Lazım gibi şarkılarıyla yıllara damga vuran Gökhan Özen, bu sefer de yüzündeki değişimiyle adından söz ettirdi. Yurt dışında yaşayan ancak konser ve törenler için sık sık Türkiye'ye gelen Özen, göz ameliyatı olurken bir de yüzüne estetik yaptırdı.

"KOMPLİKE BİRKAÇ AMELİYAT OLDUM"

2000'li yıllara damgasını vuran 42 yaşındaki Özen, önceki gün bir ödül törenine katıldı. Muhabir Online muhabiriyle sohbet eden şarkıcı, yüzündeki değişim için "Bir ameliyat oldum ama sağlık amaçlı. Görüş alanım çok daralmıştı ve yakınla uzağı zor görmeye başlamıştım. Komplike birkaç ameliyatı birden oldum. Hem akıllı lens takıldı hem de bazı operasyonlar yapıldı. Estetik olarak da yansıması olacaktır tabii" dedi. Özen'in belirginleşen elmacık kemikleri ve yüzündeki gergin ifade ise sevenlerinden geçer not alamadı. Şarkıcı için "Hiç yakışmamış" yorumu yapıldı.

Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: totonuda yırtsan yaşlanacaksın ve pamuktan kaçış yok yiğidim Yanıtla 86 4

Gökhan Özen, Türkiye, Ünlüler, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Estetik yaptıran Gökhan Özen, yeni imajıyla hiç beğenilmedi - Son Dakika
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