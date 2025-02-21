Fahriye Evcen ile Burak Özçivit\'ten dikkat çeken kar kombini

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Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, oğulları Karan ve Kerem ile verdikleri kar pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin kar için yaptıkları kombin ise sosyal medyanın diline düştü.

Çalıkuşu dizisinde başlayan aşklarını 2017 yılında evlilikle taçlandıran Fahriye Evcen ile Burak Özçivit, 2019'da ilk oğulları Karan'ı, 2023'te de ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına aldı.

Ailesiyle pozlarını sosyal medyadan sık sık paylaşan Fahriye Evcen, bu kez de "Karlı Aile Portresi" notuyla karda verdikleri pozları paylaştı. Ünlü isimlerin pozları takipçilerinin beğenisini kazanırken, Burak Özçivit'in kombini sosyal medyanın diline düştü. Yeşil bir mont giyen Özçivit'in yeşilin başka bir tonundaki pantolonu birbiriyle uyumlu bulunmadı.

İşte çiftin pozları...