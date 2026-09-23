Cumhurbaşkanı Erdoğan\'dan New York’ta yoğun diplomasi trafiği

Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na hitabının ardından New York'ta temaslarını hızlandıran Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Katar Emiri Temim, Senegal Cumhurbaşkanı Faye, İngiltere Başbakanı Burnham, Japonya Başbakanı Takaiçi ile bir araya geldi.

İLK İKİLİ GÖRÜŞME BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES İLE

BM Genel Merkezi’nde ikili temaslarına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilk olarak BM Genel Sekreteri Guterres’i kabul etti. Görüşmede bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Bölgesel ve küresel meselelerin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, görev süresinin sonuna yaklaşan Guterres ile küresel barış ve güvenliği ilgilendiren pek çok konuda yakın iş birliği içinde çalıştıklarını ifade etti.

"İSRAİL BARIŞ İSTEMİYOR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze’de barış istemediğinin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. Batı Şeria’daki yerleşimci saldırıları ile Kudüs’teki kutsal mekanlara yönelik müdahalelerin durumu daha da kötüleştirdiğine işaret eden Erdoğan, "iki devletli çözüm" zemininin korunması gerektiğini kaydetti.

BÖLGESEL KRİZLERE "DİPLOMASİ" VURGUSU

Görüşmede Ukrayna ve İran özelinde bölgesel gerilimleri de değerlendiren Erdoğan, tansiyonun düşürülmesi gerektiğini belirtti. Türkiye olarak diplomatik süreçlere bağlı kalınması adına yoğun gayret gösterdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz konusundaki gelişmelere ilişkin ise "bölge içinden doğacak bir sürecin" faydalı olabileceği mesajını verdi.

Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğine de değinen Erdoğan, taraflardan sorumlu tutum sergilemelerini beklediklerini, Türkiye'nin ticaret gemilerinin hedef alınmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

KIBRIS MESELESİ

Kıbrıs konusundaki kararlı duruşunu yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ada’da Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü tanımayan hiçbir çözüm önerisinin netice vermeyeceğini vurguladı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu Üyesi ve Türkiye tarafından BM Gıda ve Tarım Örgütü Genel Direktörlüğüne aday gösterilen Mehdi Eker ile Türkiye'nin New York Başkonsolosu Büyükelçi Muhittin Ahmet Yazal da yer aldı.

KATAR EMİRİ AL SANİ İLE BİR ARAYA GELDİ

İkili temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Liderler, Türkiye-Katar ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Katar olarak ikili ilişkilerimizi yatırım, ticaret, enerji ve savunma sanayii başta olmak üzere her alanda daha ileri seviyelere taşımak için çalışmaya devam edeceğimizi ifade etti. Bölgede enerji arzını olumsuz etkileyen gelişmelerin herkesi sıkıntıya koyduğunu, enerji ve ulaştırma koridorları alanlarındaki iş birliğini ilerletmenin önemli olduğunu belirtti.

İsrail’in Gazze’de barış yönünde adımlar atmamakta ısrar ettiğini, bölgemizdeki İsrail saldırganlığının dizginlenmesi için uluslararası toplumun güçlü bir şekilde baskı kurmasının önemli olduğunu ifade etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de hazır bulundu.

SENEGAL CUMHURBAŞKANI FAYE İLE GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili temasları kapsamında, BM Genel Merkezi'nde Senegal Cumhurbaşkanı Faye ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI BURNHAM'I KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderleri ve üst düzey temsilcilerini bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere bulunduğu New York'ta, İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile görüştü.

Liderler, Türkiye-Birleşik Krallık ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin her alanda güçlendiğini, savunma sanayii ve ticaret başta olmak üzere birçok başlıkta atılacak adımlarla iş birliğimizi daha ileriye taşıyacağımıza inandığını ifade etti.

Erdoğan, İsrail’in Gazze ve Batı Şeria’da barış istemediğini defalarca eylemleriyle ortaya koyduğunu, uluslararası toplumun baskısının önemli olduğunu, İran ve Ukrayna’da gerilimin arttığını, Hürmüz konusunda mutabakat sağlanmasıyla müzakere sürecinin yeniden sağlanabileceğini ifade etti.

Ukrayna konusunda bir yenişememe halinin hakim olduğunu, Karadeniz’de Türk veya yabancı ticaret gemilerinin hedef alınmasının durumu daha da karmaşıklaştırdığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Kıbrıs Türk halkının Ada’daki egemen eşitliği ve uluslararası statüsünün tanınmadığı hiçbir formülün sonuç vermeyeceğini de söyledi.

JAPONYA BAŞBAKANI TAKAİÇİ İLE BULUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile görüştü. Liderler, Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Japonya’nın ikili ticaret hacmini kısa sürede dengeli bir şekilde artırma potansiyelinin bulunduğunu, enerji, altyapı ve savunma sanayii alanlarındaki iş birliği fırsatlarını değerlendirmenin önemli olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin, bölgesinde ve dünyada barış için gayret gösterdiğini, savaşların tahrip ettiği Suriye, Gazze ve Ukrayna’nın yeniden imarının da önemli olduğunu belirten Erdoğan, Japonya Başbakanı Takaiçi’yi Türkiye’de düzenlenecek COP31 Liderler Zirvesi’ne davet etti.

Kaynak: AA/ İHA