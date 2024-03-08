Fenerbahçe Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar\'ın heykeline ilk yorum: Kol kasımdan saçımın duruşuna kadar aynı

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Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı ve A Milli Kadın Voleybol Takım Kaptanı Eda Erdem Dündar'ın heykeli için açılış töreni düzenlendi. Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nda yapılan törenin ardından konuşan Eda Erdem Dündar, heykeli çok beğendiğini söyledi.

"16 YILDIR KULÜBÜM İÇİN HİZMET VERİYORUM"

Kendisi için unutulmaz bir gün olduğunu belirten başarılı voleybolcu, "Çok mutlu ve gururluyum. Benim için unutulmaz bir gün oluyor. 16 yıldır kulübüm için hizmet ediyorum. Taraftarlarımızla, camiamızla çok güzel bir ilişkimiz var. Bugün burada bu değeri görmek çok değerli. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Bir gün spor bitecek, voleybol bitecek ama hayatta motivasyonumu kaybettiğim bir noktada heykelimi gördüğüm zaman bugünü hatırladığımda bana devam etme gücü verecek bir şey verdikleri için taraftarlara, herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"İŞİMİ YAPARKEN GENÇ NESİLLERE ÖRNEK OLMAYA ÇALIŞIYORUM"

Heykelin açılışının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmesinin de ayrıca anlamlı olduğunu vurgulayan 36 yaşındaki milli sporcu, "Anlamlı bir gün oldu. Günün anlam ve önemi için çok değerliydi. Bugün, Dünya Kadınlar Günü. Ben bir kadın sporcu olarak her zaman işimi yaparken genç nesillere, yeni jenerasyona örnek olmaya çalışıyorum. Onlara 'Ben yapabiliyorsam siz de yapabilirsiniz' mesajını vermeye çalışıyorum. Buradan tüm emekçi kadınlarımızın günü bir kez daha kutlu olsun. Bizler çok güçlüyüz, yapamayacağımız hiçbir şey yok" ifadelerini kullandı.

"HEYKELDE BENİ ÇOK GÜZEL RESMETMİŞLER"

Son olarak heykelle ilgili ne düşündüğünü de dile getiren Eda Erdem Dündar, "Heykelimi ben çok beğendim. Pınar Öktem Doğan ve ekibinin de özverili bir şekilde çalıştıklarına yakından şahit oldum. Benim çok hoşuma gitti. Farklı bir şey olsa da ben yine de çok beğenecektim. Kol kaslarımdan, saçımın duruşuna, yüzümdeki kararlı ifadeye kadar aslında beni çok güzel resmetmişler. Ellerine sağlık. Ben çok beğendim ama takdir sizlerin. Umarım sizlerin de hoşuna gitmiştir" sözlerini kaydetti.

Eda Erdem Dündar'ın heykeli kısa sürede sosyal medyada alay konusu oldu. Heykeli beğenmeyen birçok kullanıcı "Kimse bakıp uyarmadı mı" yorumunu yaptı.