Fenomen Birben Coşkun, eşinden imam nikahında mehir olarak 1,5 milyon TL\'lik son model araba istedi

Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasındaki sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Birben Coşkun, bir süredir aşk yaşadığı Eren Yiğit ile evlendi. Sosyal medya hesabından imam nikahından bir video yayınlayan Coşkun, eşinden mehir olarak son model bir araba istedi.

"İSTEMEYELİM DE TAŞA MI DÖNELİM"

Instagram hesabından düğün süreciyle ilgili her detayı paylaşan fenomen, imam nikahında çekilen bir görüntüyü yayınlayarak "Dini nikah sırasında ciddi olun demişlerdir... O sırada ben. İstemeyelim de taşa mı dönelim? Eren Bey'in güzel omuzlarına yükü yükledik bekliyoruz" dedi. Coşkun, imam nikahı esnasında mehir olarak ortalama değeri 1,5 milyon TL olan son model bir araba isterken eşi de sessiz kaldı.

Mehir, dinen erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesidir.