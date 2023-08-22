Fenomen Birben Coşkun, eşinden imam nikahında mehir olarak 1,5 milyon TL'lik son model araba istedi - Son Dakika

Fenomen Birben Coşkun, eşinden imam nikahında mehir olarak 1,5 milyon TL'lik son model araba istedi

Fenomen Birben Coşkun, eşinden imam nikahında mehir olarak 1,5 milyon TL\'lik son model araba istedi
Son Güncelleme: 22.08.2023 15:30

Doya Doya Moda yarışmasıyla tanınan Birben Coşkun, Eren Yiğit ile nikah masasına oturdu. Coşkun, imam nikahında eşinden mehir olarak 1,5 milyon TL değerinde son model bir araba istedi.

Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda yarışmasındaki sempatik tavırlarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan fenomen Birben Coşkun, bir süredir aşk yaşadığı Eren Yiğit ile evlendi. Sosyal medya hesabından imam nikahından bir video yayınlayan Coşkun, eşinden mehir olarak son model bir araba istedi.

"İSTEMEYELİM DE TAŞA MI DÖNELİM"

Instagram hesabından düğün süreciyle ilgili her detayı paylaşan fenomen, imam nikahında çekilen bir görüntüyü yayınlayarak "Dini nikah sırasında ciddi olun demişlerdir... O sırada ben. İstemeyelim de taşa mı dönelim? Eren Bey'in güzel omuzlarına yükü yükledik bekliyoruz" dedi. Coşkun, imam nikahı esnasında mehir olarak ortalama değeri 1,5 milyon TL olan son model bir araba isterken eşi de sessiz kaldı.

Mehir, dinen erkeğin evlenirken kadına verdiği veya vermeyi taahhüt ettiği para, mal veya menfaat hediyesidir.

Fenomen Birben Coşkun, imam nikahında eşinden mehir olarak 1,5 milyon TL'lik araba istedi
Fenomen Birben Coşkun, imam nikahında eşinden mehir olarak 1,5 milyon TL'lik araba istedi
Fenomen Birben Coşkun, imam nikahında eşinden mehir olarak 1,5 milyon TL'lik araba istedi
Fenomen Birben Coşkun, imam nikahında eşinden mehir olarak 1,5 milyon TL'lik araba istedi

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen Birben Coşkun, eşinden imam nikahında mehir olarak 1,5 milyon TL'lik son model araba istedi - Son Dakika


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