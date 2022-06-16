Fenomen Duygu Özaslan'ın gelinliğinin altına giydiği 17 bin TL'lik ayakkabı gündem oldu - Son Dakika
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Fenomen Duygu Özaslan'ın gelinliğinin altına giydiği 17 bin TL'lik ayakkabı gündem oldu

16.06.2022 12:18

Paris'te nikah masasına oturan fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf'ın dün akşam verdiği yemekte gündeme Özaslan'ın ayakkabı tercihi damga vurdu. Tül detaylı balık model bir gelinlik tercih eden Özaslan'ın 17 bin TL'lik topuklu ayakkabısı dikkatlerden kaçmadı.

Yıllar önce YouTube kanalında yayınladığı makyaj videolarıyla tanınan ve şimdilerde geniş bir hayran kitlesina ulaşan fenomen Duygu Özaslan, iki gün önce basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf ile nikah masasına oturdu. Paris'te evlenen çift, iki gün üst üste davet verdi.

SADECE AYAKKABISI 17 BİN TL

Nikah sonrası bir şatoda prova yemeği organize eden çift, yakın arkadaşlarıyla kutlama yaptı. Özaslan prova yemeğinde mini tül ve dantel detaylı bir gelinlik tercih etti. Çift, düğün yemeklerine de gelinlik ve damatlıkla katıldı. Tül detaylı balık model bir gelinlik tercih eden Özaslan, saçlarını topuz yaptırarak uzun bir duvak tercih etti. Güzel fenomenin gelinliği yanı sıra ayakkabıları da dikkatlerden kaçmadı. Özaslan'ın dünyaca ünlü bir markaya ait olan topuklu ayakkabısının 945 euro yani 17 bin TL olduğu öğrenildi.

Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi

"BİZ BUGÜN EVLENDİK"

Mini bir gelinlik giyen Özaslan ve Mutaf, nikah sonrası Eyfel Kulesi'nin önünde pozlar verdi. 2 gün önce 2 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından eşiyle pozlarını hesabından paylaşan fenomen, "Biz bugün evlendik. Önümüzdeki üç gün için çok heyecanlıyız, hazır mısınız? Devamı yarın..." dedi.

Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi

İşte Duygu Özaslan'ın gelinlikli fotoğrafları...

Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi
Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi
Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi
Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi
Düğün yemeği veren fenomen Duygu Özaslan, gelinliği altına 17 bin TL'lik ayakkabı giydi
Sosyal medya fenomen Duygu Özaslan ile basketbolcu Can Maxim Mutaf Paris'te hayatlarını birleştirdi! 3 gün boyunca düğün yapacaklar
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Basketbolcu, Paris, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Fenomen Duygu Özaslan'ın gelinliğinin altına giydiği 17 bin TL'lik ayakkabı gündem oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fenomen Duygu Özaslan'ın gelinliğinin altına giydiği 17 bin TL'lik ayakkabı gündem oldu - Son Dakika
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