Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasına dava açacak - Son Dakika
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Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasına dava açacak

Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur\'un soyadını kullanmasına dava açacak

Ferdi Tayfur, kendi kıyafet mağazasını açan kızı Tuğçe Tayfur'a soyadını ticari amaçlı kullandığı gerekçesiyle dava açacağını açıkladı. Tuğçe Tayfur ise babasının talebine cevap vererek, soyadının babasına ait olduğunu ve isim hakkı talep ettiğini belirtti. Ayrıca, babasının şarkılarını okumasına izin vermemesine de tepki gösteren Tuğçe Tayfur, babasına sitem etti.

29.08.2024 10:05
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Uzun yıllar önce şarkıcılığı bırakarak gözlerden uzak sakin bir hayat yaşayan Ferdi Tayfur, kendisi gibi müzisyen kızı Tuğçe Tayfur ile yaşadığı sorunlarla gündeme geldi. Tayfur, şarkıcılığı bırakarak kendi kıyafet mağazasını açan kızına soyadını ticari amaçlı kullandığı gerekçesiyle dava açacağını açıkladı. Sanatçının sözlerine kızından cevap gecikmedi.

"BABAMSIN YA ONDAN SOYADIM TAYFUR, BU İŞİN İNANMADIĞIN BİR DE AHİRETİ VAR"

Babasının talebi üzerinden avukatı aracılığıyla yapılan açıklamayı yayınlayan Tuğçe Tayfur, "Tayfur soy ismini bana leylekler vermedi. Babamsın ya ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben paranızın bittiğini bilseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim" diyerek sitem etti.

Ferdi Tayfur'un 'Soyadımı kullanmasın' dediği kızı Tuğçe Tayfur'dan cevap: Allah var gam yok

"AL SOYADIN SENİN OLSUN"

Babasının şarkılarını okumasına izin vermemesine de cevap veren Tuğçe Tayfur sözlerine şöyle devam etti: "Şarkılarına gelince de 'Babamın şarkıları' albümünün temel amacı senin o dönem rahatsızlığından dolayı şarkı söyleyememenden kaynaklı, yeni neslin de şarkılarını hatırlamaları, bilmeleriydi. Bu bir projeydi. O albümde de seçilen şarkılar tamamen söz müzik sana ait olanlardı. Özellikle onlar seçilmişti. Yoksa ben de bilirdim Ahmet ağabeyin yazdığı daha çok bilinen 'Bana Sor' gibi şarkıları söylemeyi. Albümün bütün giderleri de sevgili Bülent Seyhan tarafından yapıldı. Bir kuruşun geçtiyse bana evlatlarımın hayrını görmeyeyim. Neyin düşmanlığı bu? Yeğenin arkamdan konuştu diye sesimi çıkardım diye bu nasıl kin? Al yeğenlerin senin olsun baba. Ben arkandan iş çevirmiyorum neyse söylüyorum. Senden bir kuruş istemiyorum, yağcılık yapmıyorum diye p.. yaptın beni 2 saniyede. Al soyadın senin olsun."

FERDİ TAYFUR: SOYADIMI KULLANMASIN, ŞARKILARIMI SÖYLEMESİN

Kızının düğününe dahi katılmayan ve bu süreçte gözlerden uzak hayatına devam eden Ferdi Tayfur, avukatı aracılığıyla bir açıklama yaparak kızına soyadını kullanmaması ve ticari faaliyetlerinde isim hakkı almak istediğini belirtti. Tayfur'un avukatı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve kızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenlerden dolayı müvekkilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazasından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydın ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz."

Ferdi Tayfur'un 'Soyadımı kullanmasın' dediği kızı Tuğçe Tayfur'dan cevap: Allah var gam yok
Ferdi Tayfur'un 'Soyadımı kullanmasın' dediği kızı Tuğçe Tayfur'dan cevap: Allah var gam yok

Tuğçe Tayfur, Ferdi Tayfur, Baba, Hukuk, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe Tayfur'un soyadını kullanmasına dava açacak - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Bayram Yavuz: Canımdasın dilde değil Bu haykırış elde değil Bırakıp da giden sensin Bunun suçu bende değillllll.. 4 0 Yanıtla

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