Photoshop'u abartan Seren Serengil, önce Demet Akalın'ı tanınmaz hale getirdi sonra yanlışlıkla kendi elini sildi - Son Dakika
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Photoshop'u abartan Seren Serengil, önce Demet Akalın'ı tanınmaz hale getirdi sonra yanlışlıkla kendi elini sildi

09.12.2022 15:10

Fotoğraflarına yaptığı Photoshop'larla sık sık konuşulan Seren Serengil, birlikte tatile çıktığı Demet Akalın'ı adeta tanınmaz hale getirdi. Akalın'ın yüzüne Photoshop yapan Serengil, son paylaşımında da yanlışlıkla kendi elini sildi.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, Demet Akalın'la birlikte baş başa Los Angeles'a tatile gitti. Fotoğraflarına yaptığı Photoshop'larla alay konusu olan Serengil, son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi.

DEMET AKALIN'I TANINMAZ HALE GETİRDİ

Instagram hesabından bir video yayınlayan Seren Serengil "Herkes biraz rahat etsin... Okan (Kurt) ve Tohma'yı (Mustafa Rahman) baş başa bıraktık biz gidiyoruz. Los Angeles sonra da Las Vegas. Sonra belli olmaz" diyerek Akalın'la tatile çıktıklarını söyledi. Akalın ile uçakta bir fotoğrafını paylaşan Serengil, yaptığı Photoshop'la Akalın'ı tanınmaz hale getirdi.

Photoshop'un dozunu kaçıran Seren Serengil, önce Demet Akalın'ı tanınmaz hale getirdi sonra yanlışlıkla kendi elini sildi

YANLIŞLIKLA ELİNİ SİLDİ

Alışveriş yaptığı anları da sık sık Instagram hesabından paylaşan Seren Serengil, mağazada gezerken çektirdiği bir pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafı paylaşmadan önce birkaç değişiklik yapan Serengil, Photoshop'un dozunu kaçırınca elini sildi.

Photoshop'un dozunu kaçıran Seren Serengil, önce Demet Akalın'ı tanınmaz hale getirdi sonra yanlışlıkla kendi elini sildi
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Seren Serengil, Demet Akalın, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Photoshop'u abartan Seren Serengil, önce Demet Akalın'ı tanınmaz hale getirdi sonra yanlışlıkla kendi elini sildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Photoshop'u abartan Seren Serengil, önce Demet Akalın'ı tanınmaz hale getirdi sonra yanlışlıkla kendi elini sildi - Son Dakika
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