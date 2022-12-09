Photoshop'u abartan Seren Serengil, önce Demet Akalın'ı tanınmaz hale getirdi sonra yanlışlıkla kendi elini sildi

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucularından Seren Serengil, Demet Akalın'la birlikte baş başa Los Angeles'a tatile gitti. Fotoğraflarına yaptığı Photoshop'larla alay konusu olan Serengil, son paylaşımıyla herkesi şaşkına çevirdi.

DEMET AKALIN'I TANINMAZ HALE GETİRDİ

Instagram hesabından bir video yayınlayan Seren Serengil "Herkes biraz rahat etsin... Okan (Kurt) ve Tohma'yı (Mustafa Rahman) baş başa bıraktık biz gidiyoruz. Los Angeles sonra da Las Vegas. Sonra belli olmaz" diyerek Akalın'la tatile çıktıklarını söyledi. Akalın ile uçakta bir fotoğrafını paylaşan Serengil, yaptığı Photoshop'la Akalın'ı tanınmaz hale getirdi.

YANLIŞLIKLA ELİNİ SİLDİ

Alışveriş yaptığı anları da sık sık Instagram hesabından paylaşan Seren Serengil, mağazada gezerken çektirdiği bir pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu. Fotoğrafı paylaşmadan önce birkaç değişiklik yapan Serengil, Photoshop'un dozunu kaçırınca elini sildi.