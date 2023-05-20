Gaziantep Havaalanı'nda mahsur kalan Gülben Ergen isyan etti: Perişan haldeyiz - Son Dakika
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Gaziantep Havaalanı'nda mahsur kalan Gülben Ergen isyan etti: Perişan haldeyiz

20.05.2023 15:25

Gaziantep hava sahasında tanımlanamayan bir cisim görülmesi üzerine gece yarısından bu yana Gaziantep Havalimanı'ndan uçuşlar bir bir iptal edildi. Havalimanında mahsur kalan ünlü şarkıcı Gülben Ergen ise sosyal medya hesabından art arda paylaşımlar gerçekleştirerek, "Gece yarısından beri uçak bulamıyoruz, perişan haldeyiz" ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te 00.30 sıralarında yaşanan olaya göre yaklaşık 9 bin feet (2.743 metre) yükseklikte, seyir halinde olan iki yolcu uçağının kokpit ekibi tarafından tanımlanamayan bir cisim tespit edildi. Anaokulu açmak için anaokulu açmak için Kahramanmaraş'a giden şarkıcı Gülben Ergen ise Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kaldı.

"1,5 SAAT UÇAKTA BEKLETİLDİKTEN SONRA PİSTE DÖNDÜK"

Uçuşların durdurulmasıyla İstanbul'a dönemeyen Gülben Ergen, Twitter hesabından yaşadığı mağduriyete isyan ederek "Dün gece Gaziantep Havaalanı'nda 1,5 saat uçağın içinde bekledik. Sonra güvenlik sebebiyle pistten dönüp, uçaktan indirilip havaalanında 2,5 saat bekledik. Şu an ne Gaziantep'ten ne Kahramanmaraş'tan ne Hatay'dan dönüş için yer bulamıyorum" dedi.

Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kalan Gülben Ergen isyan etti: Perişan haldeyiz

"GAZİANTEP'TE OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM YAŞIYORUZ, PERİŞAN HALDEYİZ"

Yetkililere seslenerek bir açıklama beklediklerini söyleyen Ergen, "Gaziantep'te olağanüstü bir durum yaşıyoruz. Dönüş uçağı bulamıyoruz ve çözüm sunan kimsemiz yok. Bu mesajı onlarca insan adına yazıyorum" ifadelerini kullandı. Daha sonra iptal edilen seferlerin yer aldığı bir fotoğraf yayınlayan Gülben Ergen, sözlerine şöyle devam etti: "Biz uçağa gelmesek uçağın gitme hakkı var. Neden biz yolcuların kaçta gidebileceğimiz ile ilgili bilgilendirilme hakkımız yok? Herkes Twitter'a bakıyor. Havaalanındaki personel mahcup ve ne diyeceğini bilmez halde. Tüm yolcular perişan durumdayız."

Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kalan Gülben Ergen isyan etti: Perişan haldeyiz
Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kalan Gülben Ergen isyan etti: Perişan haldeyiz
Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kalan Gülben Ergen isyan etti: Perişan haldeyiz
Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kalan Gülben Ergen isyan etti: Perişan haldeyiz
YORUMLAR (4)
  • Ahmet eren Kacmaz: Aaaaa BAK ÇOK ÜZÜLDÜK ?????? Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Arzum Baskara: Uver var taxi var vip traveller var. ara gelsin hahaha Cevap Yaz 13 0 Yayından Kaldır
  • özer bergin: Perişan olan sadece senmisin. Cevap Yaz 18 0 Yayından Kaldır
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Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kalan Gülben Ergen isyan etti: Perişan haldeyiz Gaziantep Havalimanı'nda mahsur kalan Gülben Ergen isyan etti: Perişan haldeyiz

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Son Dakika Magazin Gaziantep Havaalanı'nda mahsur kalan Gülben Ergen isyan etti: Perişan haldeyiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep Havaalanı'nda mahsur kalan Gülben Ergen isyan etti: Perişan haldeyiz - Son Dakika
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