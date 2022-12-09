Kanserden yaşamını yitiren Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Kanserden yaşamını yitiren Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı

09.12.2022 14:56

Geçen Pazartesi günü kanserden yaşamını yitiren oyuncu Kirstie Alley, 2006 yılında kilo verdikten sonra The Oprah Winfrey Show programına bikini ile katılmıştı. 71 yaşındaki oyuncunun sonrasında bu davranışından pişmanlık duyduğu ortaya çıktı.

Birçok programda ve dizi ve filmde rol alan Kirstie, kısa süre önce kanser oldu. Ailesi geçen Pazartesi günü ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini açıkladı.

CANLI YAYINA BİKİNİLİ KATILMIŞTI

Kirstie Alley'in, 2006 yılında canlı yayına bikini ile çıkması ise yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu o dönem verdiği kiloları göstermek için The Oprah Winfrey Show'a bikiniyle katılmıştı.

Kanserden hayatını kaybeden Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı

HAYATININ EN BÜYÜK PİŞMANLIĞI

Ünlü oyuncu daha sonra 2010 yılında katıldığı başka bir programda, programa bikini ile katılmasının hayatının en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu söylemiş.

Kanserden hayatını kaybeden Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı

KENDİ FİKRİYMİŞ

Söz konusu programda, bikini ile katılmasının tamamen kendi fikri olduğunu belirten Kirstie, daha sonra bikinili görüntüsünün YouTube'da paylaşıldığını, insanların kendisinden söz etmesini istediği için böyle bir yola başvurduğunu fakat yaptığının çok yanlış olduğunu sonradan anladığını söyledi.

Kanserden hayatını kaybeden Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı
Kanserden hayatını kaybeden Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı
Kanserden hayatını kaybeden Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı
Kanserden hayatını kaybeden Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı
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Emmy Ödüllü Amerikalı oyuncu Kirstie Alley 71 yaşında öldü Emmy Ödüllü Amerikalı oyuncu Kirstie Alley 71 yaşında öldü

Oprah Winfrey, Kirstie Alley, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Kanserden yaşamını yitiren Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kanserden yaşamını yitiren Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı - Son Dakika
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