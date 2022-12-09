Birçok programda ve dizi ve filmde rol alan Kirstie, kısa süre önce kanser oldu. Ailesi geçen Pazartesi günü ünlü oyuncunun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kirstie Alley'in, 2006 yılında canlı yayına bikini ile çıkması ise yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu o dönem verdiği kiloları göstermek için The Oprah Winfrey Show'a bikiniyle katılmıştı.
Ünlü oyuncu daha sonra 2010 yılında katıldığı başka bir programda, programa bikini ile katılmasının hayatının en büyük pişmanlıklarından biri olduğunu söylemiş.
Söz konusu programda, bikini ile katılmasının tamamen kendi fikri olduğunu belirten Kirstie, daha sonra bikinili görüntüsünün YouTube'da paylaşıldığını, insanların kendisinden söz etmesini istediği için böyle bir yola başvurduğunu fakat yaptığının çok yanlış olduğunu sonradan anladığını söyledi.
Son Dakika › Magazin › Kanserden yaşamını yitiren Kirstie Alley'in en büyük pişmanlığı ortaya çıktı - Son Dakika