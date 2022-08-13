ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak - Son Dakika
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ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak

13.08.2022 09:46

Evinin garajına aracıyla hızla çarpması sonrası vücudunda ciddi yanıklar oluşan ardından hastanede entübe edilen ve bir süre sonra beyin ölümü gerçekleşen 53 yaşındaki ABD'li oyuncu Anne Heche, hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü oyuncunun organlarının bağışlanacağı öğrenildi.

Dünyaca ünlü oyuncu Anne Heche, 1 hafta önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle alev alan araçtan yanıklarla kurtulan oyuncu, yoğun bakımda entübe edildi. Beyin ölümü gerçekleşen ünlü oyuncudan acı haber geldi.

VÜCUDUNDA CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU

53 yaşındaki ABD'li oyuncu Anne Heche, Los Angeles'taki direksiyonun hakimiyetini kaybederek hızla kendi evinin garajına çarptı. Çarpmanın etkisiyle oyuncunun da içinde olduğu araç alev aldı. Alev topuna dönen araçtan çıkarılan oyuncunun sırtında ciddi yanıklar meydana geldi.

Geçirdiği kaza sonrası entübe edilen oyuncu Anne Heche, yaşamını yitirdi

HAYATINI KAYBETTİ

Oyuncunun beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından, yaşam destek ünitesinin fişinin çekildiğini açıklandı. 53 yaşında yaşamını yitiren ünlü oyuncunun organları da bağışlanacak. Ailesi, oyuncunun organlarını bağışlamanın uzun zaman önce kendisi tarafından verilmiş bir karar olduğunu söylemişti.

"GÜZEL ARKADAŞIM CENNETE GİTTİ"

Heche'nin arkadaşı Nancy Davis, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Cennet yeni bir melek kazandı. Sevgi dolu, kibar, eğlenceli, sevimli ve güzel arkadaşım Anne Heche, cennete gitti. Onu çok özleyeceğim ve paylaştığımız tüm güzel anıları hatırlayacağım. Anne her zaman içimdeki en iyiyi ortaya çıkaran en nazik, en düşünceli insandı." dedi.

ANNE HECHE KİMDİR?

Anne Celeste Heche, 25 Mayıs 1969 tarihinde Ohio'da doğdu. Nancy ve Donald Heche çiftinin kızı olarak Ohio'da dünyaya gelen Anne Heche, liseden mezun olduktan sonra 1987 yılında pembe dizi Another World'de biri iyi biri kötü ruhlu ikiz kız kardeşleri canlandırdı ve bu rol televizyonda oynadığı ilk büyük rolü oldu. Bu rolle 1989 yılında Soap Opera Digest dergisinin verdiği Umut Veren Kadın Oyuncu ödülünü ve 1991 yılında gündüz kuşağı Emmy Ödülü'nü kazandı.

İlk Sinema filmini 1993 yılında oynayan Heche daha sonra pek çok televizyon dizisi ve sinema filminde oynadı. 1998 yılın yapımı 6 gün 7 gece filminde Robin Monroe olarak rol almıştır. 2000 ve 2001 yıllarında 3 filmin yönetmenliğini yaptı.

Geçirdiği kaza sonrası entübe edilen oyuncu Anne Heche, yaşamını yitirdi
Geçirdiği kaza sonrası entübe edilen oyuncu Anne Heche, yaşamını yitirdi
Geçirdiği kaza sonrası entübe edilen oyuncu Anne Heche, yaşamını yitirdi
Geçirdiği kaza sonrası entübe edilen oyuncu Anne Heche, yaşamını yitirdi
Hollywood yıldızı Anne Heche, geçirdiği trafik kazası sonucu kaldırıldığı hastanede entübe edildi
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ABD'de alev hortumu ABD'de alev hortumu

Los Angeles, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak - Son Dakika


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