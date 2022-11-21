Danla Bilic'ten eski sevgilisi Kubilay Aka'ya gönderme: Bitenlere yer açın ki yenisi gelsin - Son Dakika
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Danla Bilic'ten eski sevgilisi Kubilay Aka'ya gönderme: Bitenlere yer açın ki yenisi gelsin

21.11.2022 09:05

Geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlayan Danla Bilic ve Kubikay Aka fikir ayrılıkları yaşadıkları için ayrıldı. Sosyal medya hesabından eski sevgilisine gönderme yapan Bilic, "Hayatınızda bitmiş her şeye yer açın ki daha dolusu gelsin" ifadesini kullandı.

Paylaşımlarının yanı sıra özel hayatıyla gündemden düşmeyen sosyal medya fenomeni Danla Bilic ile yakışıklı oyuncu Kubilay Aka'nın aşkı kısa sürdü. İlişkilerini göz önünde yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı aldı.

"BİTEN HER ŞEYE YER AÇIN Kİ YENİSİ GELSİN"

Biten ilişkisi hakkında bu zamana kadar sessizliğini koruyan Bilic, dün akşam 6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından Aka'ya gönderme yaptı. Hikaye kısmından bir video yayınlayan fenomen, "Bitmiş bir parfüm şişesini asla saklamam, atarım. Onun yeri açılsın ve yenisi gelsin. Bunu sadece maddesel olarak düşünmeyin. Hayatınızda bitmiş her şeye yer açın ki daha dolusu gelsin. Bu hep çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Danla Bilic'ten eski aşkı Kubilay Aka'ya gönderme: Bitenlere yer açın ki yenisi gelsin

"KAFALAR UYUŞMADI"

Ayrılık kararı sonrası bir mekan çıkışı konuşan Kubilay Aka ise ayrılık kararları için "İlişkimiz Danla'nın yaptığı herhangi bir açıklamadan dolayı değil, denedik olmadı, kafalar uyuşmadı. Bu konuda da fazla konuşmak istemiyorum. İlişkimiz bitti" ifadelerini kullanmıştı.

Danla Bilic'ten eski aşkı Kubilay Aka'ya gönderme: Bitenlere yer açın ki yenisi gelsin
Danla Bilic'ten eski aşkı Kubilay Aka'ya gönderme: Bitenlere yer açın ki yenisi gelsin
Danla Bilic'ten eski aşkı Kubilay Aka'ya gönderme: Bitenlere yer açın ki yenisi gelsin
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Son Dakika Magazin Danla Bilic'ten eski sevgilisi Kubilay Aka'ya gönderme: Bitenlere yer açın ki yenisi gelsin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Danla Bilic'ten eski sevgilisi Kubilay Aka'ya gönderme: Bitenlere yer açın ki yenisi gelsin - Son Dakika
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