Yakın zamanda babasını kaybeden Seray Sever'den, duygulandıran paylaşım: Canım yanıyor - Son Dakika
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Yakın zamanda babasını kaybeden Seray Sever'den, duygulandıran paylaşım: Canım yanıyor

20.09.2022 09:06

Geçtiğimiz mart ayında ikiz bebeklerini dünyaya getirmeye günler kala babasının ölüm haberini alan Seray Sever, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. Babasının doğum gününde paylaşım yapan Sever, "Canım yanıyor, tarifi imkansız bir eksiklik ve boşluk her yanımda" ifadelerini kullandı.

2018 yılında Eray Sünbül ile nikah masasına oturan sunucu Seray Sever, geçtiğimiz mart ayında ikiz bebeklerine hamileyken koronavirüs nedeniyle babası Eral Tamer Sever'i kaybetti. Doğumuna günler kala aldığı acı haberle yıkılan Sever, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yaptı.

"CANIM YANIYOR"

Babasının doğum günü için Instagram hesabından bir paylaşım yapan Seray Sever, şu ifadeleri kullandı: "En kıymetlim büyük aşkım babişkom, bugün senin doğum günün ve torunlarının 5'inci ayı. Öyle çok isterdim ki onları görmeni, kucağına almanı... Senin gibi muhteşem bir dedeyi tanımalarını şefkatini hissetmelerini... Canım yanıyor, seni çok özlüyorum. Tarifi imkansız bir eksiklik ve boşluk her yanımda... Huzur içinde yat. Bizi izlediğini biliyorum. Sen benim en kıymetlimsin."

6 ay önce babasını kaybeden Seray Sever, paylaşımıyla yürek yaktı: Canım yanıyor

BABALAR GÜNÜ'NDE DE ACISINI PAYLAŞMIŞTI

Tarifsiz bir acı yaşayan Seray Sever, Babalar Günü'nde de duygusal bir paylaşım yaparak "Canım biricik aşkım, kocam ilk Babalar Günü heyecanını yaşıyor, ben de derin bir şükür ve mutluluk içindeyim. Yanı sıra benim ilk babamsız Babalar Günü'm. Günlerdir Özlem, acı, boşluk duygusuyla ağlıyorum. En iyi dostum, güç kaynağım, mutluluğum ve dengem babamdı. Hayat ne tuhaf. Doğum-ölüm, mutluluk-acı tüm tezatlıklar iç içe ve bu sene hepsini aynı anda yaşadım. Bir taraftan güçlü olmak durumundayken diğer taraftan müthiş bir acizlik hissi beni sarıyor. Teslimiyet tek yapabileceğim şey, o da becerebildiğim kadar. Aslında teslimiyet en büyük güç… Olmakta olana izin verip şükürle yaşama sarılmak. Allah hepimize yardım etsin" demişti.

6 ay önce babasını kaybeden Seray Sever, paylaşımıyla yürek yaktı: Canım yanıyor
6 ay önce babasını kaybeden Seray Sever, paylaşımıyla yürek yaktı: Canım yanıyor
6 ay önce babasını kaybeden Seray Sever, paylaşımıyla yürek yaktı: Canım yanıyor
6 ay önce babasını kaybeden Seray Sever, paylaşımıyla yürek yaktı: Canım yanıyor
6 ay önce babasını kaybeden Seray Sever, paylaşımıyla yürek yaktı: Canım yanıyor
6 ay önce babasını kaybeden Seray Sever, paylaşımıyla yürek yaktı: Canım yanıyor
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Son Dakika Magazin Yakın zamanda babasını kaybeden Seray Sever'den, duygulandıran paylaşım: Canım yanıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yakın zamanda babasını kaybeden Seray Sever'den, duygulandıran paylaşım: Canım yanıyor - Son Dakika
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