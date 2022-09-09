Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Aileler devreye girdi - Son Dakika
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Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Aileler devreye girdi

09.09.2022 11:59

Magazin kulisleri geçtiğimiz mayıs ayında evlenen Hadise ile Mehmet Dinçerler'in ayrılık haberi ile sarsıldı. Dinçerler'in mekanının açılışında yer almayan Hadise'nin bekarken kaldığı eve taşındığı ve ailelerin araya girerek durumu düzeltmeye çalıştığı öne sürüldü.

Şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler 15 Mart'ta nişanlanmış çift daha sonra aile arasında gerçekleşen sade bir törenle nikah masasına oturmuştu. Son dönemde birlikte görüntülenmeyen Hadise ve Mehmet Dinçerler'in ayrılık kararı aldığı iddia edildi.

YÜZÜKLERİ ÇIKARDILAR

Hadise evlendikten sonra verdiği tüm konserlerinde Mehmet Dinçerler'in evlilik teklifi sırasında hediye ettiği 3 milyon TL'lik pırlanta yüzüğü hep takmış, ancak ünlü popçunun son iki konserinde yüzüğünü takmaması kafaları karıştırmıştı. Mehmet Dinçerler de önceki akşam bir etkinlikte görüntülendi. Dinçerler'in de yüzüğünü takmaması ayrılık iddiasını gündeme getirdi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler Hakkında Flaş İddia!

"BEKARKEN YAŞADIĞI EVE TAŞINDI" İDDİASI

36 yaşındaki Hadise, iddiaya göre eşiyle yaşadığı Riva'daki villalarından eşyalarını toplayıp bekarken yaşadığı evde kalmaya karar verdi. Bir diğer iddia ise Mehmet Dinçerler'in annesi Nezihe Hanım ile Hadise'nin yıldızının bir türlü barışmadığı ve ilişkide annenin sorunlar çıkardığı yönündeydi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler Hakkında Flaş İddia!

AİLE BÜYÜKLERİ DEVREDE

İkili cephesinden gelen yeni bir habere göre ise krize aile büyükleri el atmaya hazırlanıyor. Bir süredir küçük kızı Derya Açıkgöz ile Antalya'da olan Gülnihal Hanım, bir kaç gün içerisinde İstanbul'a gelip dünürü Nezihe Dinçerler ile buluşacak.

Hadise ve Mehmet Dinçerler Hakkında Flaş İddia!
Hadise ve Mehmet Dinçerler Hakkında Flaş İddia!
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Bircan Bali'den Şok Eden Hadise İddiası! Bircan Bali'den Şok Eden Hadise İddiası! Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in arasındaki soğukluğun nedeni çocuk olmaması mı? Hadise ile eşi Mehmet Dinçerler'in arasındaki soğukluğun nedeni çocuk olmaması mı?
Kaynak: Snob Magazin

Mehmet Dinçerler, Hadise, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Hadise ile Mehmet Dinçerler boşanıyor mu? Aileler devreye girdi - Son Dakika

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