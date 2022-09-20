Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfrederek kavga çıkartan oyuncu Burak Deniz'den özür: Şakalaşmak isterken dozajını kaçırdım - Son Dakika
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Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfrederek kavga çıkartan oyuncu Burak Deniz'den özür: Şakalaşmak isterken dozajını kaçırdım

20.09.2022 15:31

Geçtiğimiz cuma günü, Nilperi Şahinkaya'ya küfürler savurarak kavga çıkartan Burak Deniz, sessizliğini bozarak özür mesajı yayınladı. Yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu belirten Deniz, "Şakalaşmak isterken dozajını kaçırdım" açıklamasında bulundu.

Şahmaran dizisinin çekimleri için Adana'da bulunan Burak Deniz'in öncekigece gittiği bir otelde taşkınlık çıkartarak Nilperi Şahinkaya ve sevgilisiyle tartıştığı iddia edildi. Şahinkaya'nın sevgilisiyle oturduğu masaya giden Deniz'in oyuncuya küfür ettiği ve devamında kavga çıkardığı ileri sürüldü.

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN JET AÇIKLAMA

Olayın ardından oyuncunun menajerlik şirketinden yapılan açıklamada "Bugün Burak Deniz hakkında çıkan haberlerle ilgili olarak bir yanlış anlaşılma sonucu yemekli bir ortamda iki taraf arasında yaşanan tartışmadan Burak Deniz'in kendi adına üzgün olduğunu belirtmek isteriz. Ancak haberde ismi geçen oyuncu Nilperi Şahinkaya'ya herhangi bir küfür veya hakaret içerikli söz sarf edildiğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığının önemle altını çizer, yaşanılan tartışmanın başka hiçbir yere çekilmemesini rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

Nilperi Şahinkaya'ya küfrederek kavga çıkartan Burak Deniz, özür diledi

BURAK DENİZ: ŞAKANIN DOZU KAÇTI

Tartışmadan günler sonra açıklama yapan Burak Deniz ise olaya şahit olan herkesten özür diledi. Instagram hesabından açıklama yapan Deniz, şu ifadeleri kullandı: "Adana Film Festivali nedeniyle bulunduğumuz otelde Nilperi Şahinkaya, erkek arkadaşı Emre Yusufi ve arkadaşı Deniz Akıncı ile yaşamış olduğum ve istemediğim şekilde arkadaşlarımı kırmamla sonuçlanan hadise nedeniyle tekrardan çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Şakalaşmak isterken dozajının kaçabileceğini düşünmediğim, oldukça tatsız geçen bir gecenin sabahında kendilerinden hemen ve bizzat özür dilemek için gerek menajerim aracılığıyla gerekse de kendim doğrudan iletişime geçmeye çalıştım ancak başarılı olamadım."

Nilperi Şahinkaya'ya küfrederek kavga çıkartan Burak Deniz, özür diledi

HERKESTEN ÖZÜR DİLEDİ

"Kamuoyu nezdinde yaşanan bu talihsiz olaydan ve topluma örnek teşkil etmeyen bu davranışımdan ötürü Nilperi Şahinkaya ve arkadaşlarından ayrıca o gece olaya tanık olan herkesten teker teker özür diliyor, kamuoyuna böyle bir konuyla meşgul ettiğim için de ne kadar üzgün olduğumu tekrar belirtmek istiyorum. Umarım bu kırgınlıklar en kısa zamanda son bulur."

Burak Deniz'in davranışları ve söylediklerini affetmeyen Nilperi Şahinkaya ise dava açmaya hazırlanıyor.

Nilperi Şahinkaya'ya küfrederek kavga çıkartan Burak Deniz, özür diledi
Nilperi Şahinkaya'ya küfrederek kavga çıkartan Burak Deniz, özür diledi
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Nilperi Şahinkaya, Burak Deniz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfrederek kavga çıkartan oyuncu Burak Deniz'den özür: Şakalaşmak isterken dozajını kaçırdım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meslektaşı Nilperi Şahinkaya'ya küfrederek kavga çıkartan oyuncu Burak Deniz'den özür: Şakalaşmak isterken dozajını kaçırdım - Son Dakika
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