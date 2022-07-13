Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi

Fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz sene eylül ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 2 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Evlerini ayırmalarına rağmen iş ortaklıkların devam eden çift, boşandıktan kısa bir süre sonra barıştı. İlişkilerine ikinci bir şansı veren çiftin son hamlesi kafa karıştırdı.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Boşandıktan 4 ay sonra barışan çift, bir süre gözlerden uzak ilişki yaşadıktan sonra 16 Mayıs 2022'de ikinci kez nikah masasına oturdu. İkinci kez düğün yapmayarak sade bir nikah yapan çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ciğerci ve Çıra, Instagram'dan takipleşmeyi bırakarak birlikte oldukları fotoğrafları da sildi. Ayrı ayrı tatile çıkan ikili, ayrılık iddiasıyla ilgili sessizliklerini koruyor.