Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi

13.07.2022 10:21

Geçtiğimiz mayıs ayında ikinci kez dünyaevine giren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında tekrar ayrıldılar iddiaları gündeme geldi. İkili, sosyal medyada birbirini takip etmeyi bıraktı ve fotoğraflarını da sildi.

Fenomen ve iş kadını Selin Ciğerci ile eski futbolcu Gökhan Çıra, geçtiğimiz sene eylül ayında Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen davayla 2 yıllık evliliklerini tek celsede bitirdi. Evlerini ayırmalarına rağmen iş ortaklıkların devam eden çift, boşandıktan kısa bir süre sonra barıştı. İlişkilerine ikinci bir şansı veren çiftin son hamlesi kafa karıştırdı.

BİRBİRLERİNİ SİLDİLER

Boşandıktan 4 ay sonra barışan çift, bir süre gözlerden uzak ilişki yaşadıktan sonra 16 Mayıs 2022'de ikinci kez nikah masasına oturdu. İkinci kez düğün yapmayarak sade bir nikah yapan çiftin mutluluğu kısa sürdü. Ciğerci ve Çıra, Instagram'dan takipleşmeyi bırakarak birlikte oldukları fotoğrafları da sildi. Ayrı ayrı tatile çıkan ikili, ayrılık iddiasıyla ilgili sessizliklerini koruyor.

İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada birbirini sildi
İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada birbirini sildi
İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada birbirini sildi
İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada birbirini sildi
İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada birbirini sildi
İkinci kez evlenen Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, sosyal medyada birbirini sildi
YORUMLAR (1)
  • Murat YILDIRIM: AA aaa çok üzüldük,, ailecek kahrolduk,,inşallah doğru değildir,,ne yapsak nerelere gitsek,,hey ALLAH ım yarabbim.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Ünlü Çiftten Kötü Haber Ünlü Çiftten Kötü Haber

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi - Son Dakika


Son Dakika
11:04 Korkunç olay! Ateş gibi bir arabada unutulan küçük çocuk, boğularak can verdi
10:45 200 yıl önce terk edilen ve hiç dokunulmayan madendeki yazı arkeologları büyüledi: Burası geçmişe açılan bir pencere
10:39 Dar gelirli ailelerin elektrik faturasının 216 lirasını devlet ödüyor! İşte şartlar...
10:35 Avro ile aynı seviyede! Erime devam edecek... İşte dolardaki son durum
10:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ünlü AVM'de restoran açtı
10:21 Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi
10:16 TÜİK işsizlik oranlarını açıkladı! Kadınlar ve gençlerin işsizlik oranı daha yüksek çıktı
09:48 İstanbul'da üniversite öğrencisi başına poşet geçirilmiş halde bulundu
09:40 Dünyanın en güçlü hava kuvvetine sahip ülkeleri belirleyen 2022 raporu açıklandı! Türkiye ilk 10'da yer aldı
09:35 Oyuncu Hatice Şendil, tatil sezonunu açtı! Plajı adeta podyuma çevirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2022 11:15:51. #1.11#
SON DAKİKA: Gökhan Çıra ile Selin Ciğerci ayrıldı mı? İkilinin birbirini sosyal medyadan çıkarması iddiaları güçlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement