Baba olduğunu duyuran Gökhan Çıra'nın ardından Selin Ciğerci de konuştu: Anne oldum - Son Dakika
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Baba olduğunu duyuran Gökhan Çıra'nın ardından Selin Ciğerci de konuştu: Anne oldum

26.01.2023 14:23

Gökhan Çıra'nın "Baba oldum" paylaşımının ardından gözlerin çevrildiği Selin Ciğerci de konuyla ilgili konuşarak anne olduğunu ilan etti. Ciğerci "Gökhan Çıra ile evliyken başvurmuştuk, anne oldum. Çocuğumun her şeyi hazır hafta içi bana gelecek. Babası da istediği zaman görebilecek" açıklamasını yaptı.

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanan ve 3. kez nikah masasına oturacağını duyuran Gökhan Çıra, bugün sosyal medya hesabından baba olduğunu duyurarak bebeğiyle pozunu paylaştı. Çıra'nın magazin gündemine bomba gibi düşen paylaşımının ardından Selin Ciğerci de Instagram hesabından sessizliğini bozdu.

"EVLAT EDİNME BAŞVURUMUZ KABUL EDİLDİ, ANNE OLDUM"

Instagram hesabından yayınladığı videoda yasal yollarla bebek sahibi olduklarını söyleyen Selin Ciğerci, sesi titreyerek yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir kerecik konuşacağım ve daha da konuşmayacağım. Bunun üzerinden nemalanmak isteyen çok insan var. Ben hep anne olmak istediğimi ve olacağımı söylüyordum zaten. Evet anne oldum, siz de teyzesiniz. Beni tebrik edebilirsiniz. Ağlamam asla, ben güçlü bir kadınım. Eski eşimle evliyken bir yola başvurmuştuk. Evlat edinmek için başvurularımız kabul edildi. Uzun zamandır da odası var. Anne olmak istiyorum ve onunla yoluma devam etmek istiyorum."

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın bebek paylaşımından sonra konuştu: Anne oldum, bebeğim hafta içi gelecek

"ÇOCUK BENDE KALACAK"

"Eski eşimle barışma gibi bir durum yok. Çocuk bende kalacak, istediği zaman eski eşim gelip görebilecek. Her ayrı anne ve baba gibi. Ben çocuğumun geleceği için her şeyi önceden ayarlayabilirim. Çocuğumu İngiltere'de ya da burada büyütüp okutabilirim. Eğer siz bana bu şekilde davranırsanız ben çocuğumu alıp gitmek zorunda kalırım. Ben ülkemi çok seviyorum. Ben kimseden bir korkum yok. Vergi rekortmeni de oldum her şeyi de yaptım. Etrafımda para ver servetten dolayı çok düşman var ama ne olursunuz beni bir salın. Ben kızıma bakmak istiyorum. İsmi 'Saadet Selenay Çıra'. Eski eşimle beraber başvurduğumuz için onun soyadı var."

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın bebek paylaşımından sonra konuştu: Anne oldum, bebeğim hafta içi gelecek

"HER ŞEYİM LEGAL, KIZIM HAFTA İÇİ YANIMA GELECEK"

"Beni tebrik edin. Ben bu zamana kadar hep anne olmak için dua ettim. Bu saatten sonra da anne olmak isteyenler için dua edeceğim. Allah'ım gönlünüze göre versin. Bana müsaade edin de çocuğuma bakayım. Ortada benim bir kızım var ona göre konuşun. Sorumluluklarıma devam ederek güzel bir şekilde kızımı büyütmek istiyorum. Eski eşimle barışmam. İyi ve mutlu olsun. Allah onu kimseye muhtaç etmesin. Muhteşem bir şekilde hayatına devam etsin. Kızımın babasının başına kötü bir şey gelmesini istemem. Aşk ve sevgili istemiyorum. Gizli kapaklı yapılan bir şey yok her şeyim legal. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Kızım hafta içi yanıma gelecek. Kendimi iyi hissettiğim zaman belki bir fotoğraf paylaşırım. Ben de sizler kadar merak ediyorum."

Selin Ciğerci, Gökhan Çıra'nın bebek paylaşımından sonra konuştu: Anne oldum, bebeğim hafta içi gelecek
Selin Ciğerci'nin kızına hazırladığı oda...
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Selin Ciğerci, Gökhan Çıra, Magazin, Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba olduğunu duyuran Gökhan Çıra'nın ardından Selin Ciğerci de konuştu: Anne oldum - Son Dakika
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