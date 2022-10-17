Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti! - Son Dakika
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Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti!

17.10.2022 16:57

'Gönül Dağı' dizisinde canlandırdığı Meryem rolü ile tanınan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan genç oyuncu Sevilay Gültekin, sosyal medya hesabındaki cesur paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

TRT ekranların yayınlanan ve büyük beğeni toplayan 'Gönül Dağı' dizisinde Meryem karakterine hayat veren Sevilay Gültekin, şu sıralar sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiriyor.

"SEN NEYMİŞSİN KÖYLÜ KIZI"

Başrollerini Berk Atan, Melis Sevinç, Nazlı Pınar Kaya, Cihat Süvarioğlu ve Nazlı Pınar Kaya'nın paylaştığı dizide Meryem karakteri ile zihinlere kazınan genç oyuncunun paylaşımlarının altına ''Sen neymişsin köylü kızı'', ''Rus kadınlarına benziyorsunuz'' ve ''Bu halini görünce bir tuhaf oldum'' şeklinde yorumlar yapılıyor.

İZLEYİCİLERİ İSYAN ETTİRMİŞTİ

Gönül Dağı'nda görme engelli bir kızı canlandıran Sevilay Gültekin, gözleri açıldıktan sonra kendisine büyük bir aşkla bağlı olan Rıfat'ı istemeyerek, izleyicileri isyan ettirmişti.

İşte Sevilay Gültekin'in paylaşımlarından bazıları;

Gönül Dağı'nın Meryem'ini bir de normal hayatta görün! Mini etekli pozuyla yürek hoplattı
Gönül Dağı'nın Meryem'ini bir de normal hayatta görün! Mini etekli pozuyla yürek hoplattı
Gönül Dağı'nın Meryem'ini bir de normal hayatta görün! Mini etekli pozuyla yürek hoplattı
Gönül Dağı'nın Meryem'ini bir de normal hayatta görün! Mini etekli pozuyla yürek hoplattı
Gönül Dağı'nın Meryem'ini bir de normal hayatta görün! Mini etekli pozuyla yürek hoplattı
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Gönül Dağı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gönül Dağı'nın Meryem'i sosyal medya pozlarıyla mest etti! - Son Dakika
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