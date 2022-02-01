Gönül Dağı dizisi her hafta Cumartesi akşamı, yeni bölümü ile seyircisi ile buluşuyor. TRT 1'de Cumartesi saat 20:00'da yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Gönül Dağı son bölüm fragmanı izlemek isteyen izleyici, merakla araştırıyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile takip edilen Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler haberimizde yer alıyor. TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi küçükten büyüğe keyifle izleniyor. Yayınlandığı her yeni bölümde Anadolu'nun bir başka izlerini konu alan Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu seyirciler tarafından merak konusu oldu. Gönül Dağı 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler merakla araştırıyor. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 50. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı son bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT 1'de Cumartesi saat 20:00'da yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Gönül Dağı son bölüm fragmanı izlemek isteyen izleyici, merakla araştırıyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile takip edilen Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler haberimizde yer alıyor. TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi küçükten büyüğe keyifle izleniyor.

Asuman ve Ramazanı bekleyen zor bir süreç başlamıştır. Münir'in felç geçirmesi ile beraber zor bir yola girmiştir. İcatların parasını alamayan amcaoğulları maddi sıkıntıya girmiştir. Acil bir şekilde yeni bir iş bulmaları gerekiyor. Bu zor günleri atlatmak için amcaoğulları yeni bir iş fikri arayışına girer. Amcaoğullarını yeni bir iş ve yeni bir dönem başlayacaktır.

GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

GÖNÜL DAĞI OYUNCULARI

Berk Atan : TANER

Gülsim Ali İlhan : DİLEK

Yavuz Sepetçi : CİRİTÇİ ABDULLAH

Ege Aydan : MÜNİR BAŞKAN

Semih Ertürk : VEYSEL

Ecem Özkaya : ZAHİDE

Hazal Çağlar : ASUMAN

Cihat Süvarioğlu : RAMAZAN

Ferdi Sancar : SEFER

Nazlı Pınar Kaya : CEMİLE

Feyza Işık : DÖNDÜ

Samet Arda Mercan : ERKAN

Ulviye Karaca : GÜLSÜM

Gülhan Tekin : GÜNŞIL

Eser Eyüboğlu : SELAMİ

Şebnem Dilligil : HALİME

Erdal Cindoruk : AĞITÇI HÜSEYİN

Ali Toptaş : İSMET

Nihan Durukan Yapıcı : KAMURAN

Çiğdem Aygün : KERİMAN

Ali Düşenkalkar : DÜĞÜNCÜ MUAMMER

Nuri Gökaşan : DİŞÇİ MUSA

Beril Karademir : SEDEF

Sercan İnceer : SEYFETTİN

GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM FRAGMANI