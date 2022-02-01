Gönül Dağı dizisi her hafta Cumartesi akşamı, yeni bölümü ile seyircisi ile buluşuyor. TRT 1'de Cumartesi saat 20:00'da yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Gönül Dağı son bölüm fragmanı izlemek isteyen izleyici, merakla araştırıyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile takip edilen Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler haberimizde yer alıyor. TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi küçükten büyüğe keyifle izleniyor. Yayınlandığı her yeni bölümde Anadolu'nun bir başka izlerini konu alan Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu seyirciler tarafından merak konusu oldu. Gönül Dağı 50. bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler merakla araştırıyor. Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı 50. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı son bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…
TRT 1'de Cumartesi saat 20:00'da yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Gönül Dağı son bölüm fragmanı izlemek isteyen izleyici, merakla araştırıyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile takip edilen Gönül Dağı dizisi yeni bölüm fragmanı izlemek isteyenler haberimizde yer alıyor. TRT 1'de yayınlanan Gönül Dağı dizisi küçükten büyüğe keyifle izleniyor.
Asuman ve Ramazanı bekleyen zor bir süreç başlamıştır. Münir'in felç geçirmesi ile beraber zor bir yola girmiştir. İcatların parasını alamayan amcaoğulları maddi sıkıntıya girmiştir. Acil bir şekilde yeni bir iş bulmaları gerekiyor. Bu zor günleri atlatmak için amcaoğulları yeni bir iş fikri arayışına girer. Amcaoğullarını yeni bir iş ve yeni bir dönem başlayacaktır.
GÖNÜL DAĞI 50. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!
Berk Atan : TANER
Gülsim Ali İlhan : DİLEK
Yavuz Sepetçi : CİRİTÇİ ABDULLAH
Ege Aydan : MÜNİR BAŞKAN
Semih Ertürk : VEYSEL
Ecem Özkaya : ZAHİDE
Hazal Çağlar : ASUMAN
Cihat Süvarioğlu : RAMAZAN
Ferdi Sancar : SEFER
Nazlı Pınar Kaya : CEMİLE
Feyza Işık : DÖNDÜ
Samet Arda Mercan : ERKAN
Ulviye Karaca : GÜLSÜM
Gülhan Tekin : GÜNŞIL
Eser Eyüboğlu : SELAMİ
Şebnem Dilligil : HALİME
Erdal Cindoruk : AĞITÇI HÜSEYİN
Ali Toptaş : İSMET
Nihan Durukan Yapıcı : KAMURAN
Çiğdem Aygün : KERİMAN
Ali Düşenkalkar : DÜĞÜNCÜ MUAMMER
Nuri Gökaşan : DİŞÇİ MUSA
Beril Karademir : SEDEF
Sercan İnceer : SEYFETTİN
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