Görenler benzerlik konusunda arada kaldı! İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı Lalin - Son Dakika
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Görenler benzerlik konusunda arada kaldı! İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı Lalin

25.01.2023 15:05

Magazin dünyasının parmakla gösterilen çiftlerinden olan Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun 3 yaşındaki kızları Lalin ortaya çıktı. Bir oyun merkezinde Kobal'la objektiflere yakalanan Lalin'in, anne ve babasına benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

Kenan İmirzalıoğlu ile Sinem Kobal, 2016 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturdu. Çiftin ilk kızları Lalin 2020 yılında, ikinci kızları Leyla ise 2022 yılında dünyaya geldi. Ünlü çiftin gözlerden uzak büyüttüğü kızları Lalin ise geçtiğimiz günlerde annesiyle görüntülendi.

GÖRENLER İKİYE BÖLÜNDÜ

2,5 yaşındaki Lalin ile anne Sinem Kobal önceki gün gittikleri oyun okulunda Magazin Jokeri tarafından görüntülendi. Minik Lalin'i gören sosyal medya kullanıcıları ise kime benzediği konusunda ikiye bölündü. Bir kısım Lalin'i baba İmirzalıoğlu'na benzetirken bir kısım da anne Kobal'a benzetti.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı ortaya çıktı! Görenler kime benzediğine karar veremedi

SİNEM KOBAL: LALİN BANA, LEYLA KENAN'A BENZİYOR

Dün akşam arkadaşlarıyla dışarı çıkan Sinem Kobal ise ayaktüstü görüntülendiği basın mensuplarıyla kızları hakkında konuştu. Kızlarının kime benzediğiyle ilgili konuşan Kobal, "Bence Lalin bana benziyor, Leyla Kenan'a benziyor" dedi.

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı ortaya çıktı! Görenler kime benzediğine karar veremedi
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı ortaya çıktı! Görenler kime benzediğine karar veremedi
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı ortaya çıktı! Görenler kime benzediğine karar veremedi
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı ortaya çıktı! Görenler kime benzediğine karar veremedi
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı ortaya çıktı! Görenler kime benzediğine karar veremedi
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı ortaya çıktı! Görenler kime benzediğine karar veremedi Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı ortaya çıktı! Görenler kime benzediğine karar veremedi

Kenan İmirzalıoğlu, Sinem Kobal, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Görenler benzerlik konusunda arada kaldı! İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı Lalin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görenler benzerlik konusunda arada kaldı! İşte Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun büyük kızı Lalin - Son Dakika
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