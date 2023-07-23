Gülben Ergen, Bikinili Fotoğraflarına Gelen Yorumları Yayınladı - Son Dakika
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Gülben Ergen, Bikinili Fotoğraflarına Gelen Yorumları Yayınladı

23.07.2023 13:53

Ünlü şarkıcı Gülben Ergen, sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve takipçileriyle sıkça etkileşimde bulunan isimler arasında yer alıyor. Son olarak bikinili fotoğraflarına gelen yorumları yayınlayarak takipçileriyle paylaştı. Ergen, kendisine gelen her mesajla tek tek ilgilendiğini kanıtladı.

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında olan Gülben Ergen, takipçileriyle de sıkça etkileşimde bulunuyor. Ergen son olarak bikinili fotoğraflarına gelen yorumları yayınladı.

SOSYAL MEDYADA AKTİF

Konserden konsere koşarak yoğun bir program geçiren Gülben Ergen sosyal medyayı da ihmal etmiyor. Her anını takipçileriyle paylaşıyor.

Gülben Ergen mayolu fotoğrafına gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana

TEK TEK GELEN MESAJLARI PAYLAŞTI

Mayolu fotoğrafını hikayesinde paylaşan Gülben Ergen, takipçilerinden gelen iltifat dolu mesajlardan beğendiklerini yayınladı. "Vurgunum sana" "Çok seksisin bayılıyorum sana" gibi mesajları yayınlayan Gülben Ergen kendisine gelen her mesajla tek tek ilgilendiğini kanıtladı. Ergen'in bu hamlesi birçok kişi tarafından yadırgandı.

Gülben Ergen mayolu fotoğrafına gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana
Gülben Ergen mayolu fotoğrafına gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana
Gülben Ergen mayolu fotoğrafına gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana
Gülben Ergen mayolu fotoğrafına gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana
Gülben Ergen mayolu fotoğrafına gelen mesajları tek tek yayınladı: Vurgunum sana
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Gülben Ergen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen, Bikinili Fotoğraflarına Gelen Yorumları Yayınladı - Son Dakika


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