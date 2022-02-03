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Gülben Ergen'den "Silikonlarını yenilemişsin" diyen takipçisine yerinde cevap - Son Dakika

Gülben Ergen'den "Silikonlarını yenilemişsin" diyen takipçisine yerinde cevap

03.02.2022 10:37

Son günlerde sahne kıyafetleriyle çok konuşulan Gülben Ergen, bu sefer de göğüslerine silikon taktırdığı yönündeki iddiaları ile gündeme geldi. Gülben Ergen, bir fotoğrafına "Silikonları yenilemişsin" yorumunu yapan takipçisine bu zamana kadar hiç silikon taktırmadığını söyledi.

49 yaşındaki Gülben Ergen, konserlerine hız kesmeden devam ediyor. Zaman zaman Gülşah Saraçoğlu imzalı kıyafetler de tercih eden şarkıcı, cesur tercihleriyle sık sık adından da söz ettiriyor.

"HAYATIMDA HİÇ SİLİKONUM OLMADI"

Instagram'da 4,9 milyon takipçisi bulunan Gülben Ergen, konserlerinde çektirdiği fotoğrafları da sık sık hesabından yayınlamayı ihmal etmiyor. Ergen'in göğüs dekolteli pozunu gören bir takipçisi ise "Silikonları yenilemişsin çok güzel görünüyorlar" yorumunu yaptı. Gelen yoruma sessiz kalamayan Ergen ise "Hayatımda hiç silikonum olmadı" cevabını verdi. Verdiği cevabı da Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Yorumlar vardır kendinden emin. Sanki birlikte gittik silikon taktırmaya" dedi.

Gülben Ergen'den 'Silikonlarını yenilemişsin' diyen takipçisine yanıt gecikmedi: Hiç silikonum olmadı

İşte Gülben Ergen'in çok konuşulan bazı sahne kıyafetleri...

Gülben Ergen'den 'Silikonlarını yenilemişsin' diyen takipçisine yanıt gecikmedi: Hiç silikonum olmadı
Gülben Ergen'den 'Silikonlarını yenilemişsin' diyen takipçisine yanıt gecikmedi: Hiç silikonum olmadı
Gülben Ergen'den 'Silikonlarını yenilemişsin' diyen takipçisine yanıt gecikmedi: Hiç silikonum olmadı
Gülben Ergen'den 'Silikonlarını yenilemişsin' diyen takipçisine yanıt gecikmedi: Hiç silikonum olmadı
Gülben Ergen'den 'Silikonlarını yenilemişsin' diyen takipçisine yanıt gecikmedi: Hiç silikonum olmadı
Gülben Ergen'den 'Silikonlarını yenilemişsin' diyen takipçisine yanıt gecikmedi: Hiç silikonum olmadı
Gülben Ergen'den 'Silikonlarını yenilemişsin' diyen takipçisine yanıt gecikmedi: Hiç silikonum olmadı
YORUMLAR (2)
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Gülşah Saraçoğlu, Gülben Ergen, Instagram, Silikon, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben Ergen'den 'Silikonlarını yenilemişsin' diyen takipçisine yerinde cevap - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gülben Ergen'den "Silikonlarını yenilemişsin" diyen takipçisine yerinde cevap - Son Dakika
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