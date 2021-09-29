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Gülben ve Esat'ın sarılması Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medya çalkalanıyor - Son Dakika

Gülben ve Esat'ın sarılması Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medya çalkalanıyor

29.09.2021 09:47

Dün akşam 40. bölümüyle izleyiciyi ekran başına toplayan Masumlar Apartmanı'nda duygusal anlar yaşandı. Ayrılmak üzere olan Gülben ve Esat, apartmanın çatısında buluştu ve evlilik kararı aldı. Gülben'in "Eğer hala vazgeçmediysen benimle evlenir misin?" sözleriyle havaya uçan Esat, koruyucu kıyafetler giyerek Gülben'e sarıldı. İkilinin bu anları ise Twitter'da gündem oldu.

Başrollerini Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Merve Dizdar, Melisa Şenolsun ve Tansel Öngel'in canlandırdığı Masumlar Apartmanı, dün akşam 40. bölümüyle ekrana geldi. Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan ve gerçek bir hikayeyi anlatan Masumlar Apartmanı'nın son bölümüne Gülben ve Esat'ın evlilik kararı damga vurdu.

GÜLBEN, ESAT'A EVLİLİK TEKLİFİ ETTİ

Çocukluğundan beri Esat'a aşık olan Gülben, hayatını değiştirecek bir karar verdi. Gülben, apartmanın çatı katında buluştuğu Esat'a çocukluğundan bu yana onun için hazırladığı defteri gösterdi. Yıllarca defterde Esat'la kendi fotoğrafını yapıştırarak birleştiren Gülben, "Son bir fotoğraf koymayalım mı oraya? Düğünümüzün fotoğrafını" dedi. Duygularını saklamayan Gülben, sözlerine "Bekleyecek ne yerim ne de sayfam kaldı artık. Eğer hala vazgeçmediysen benimle evlenir misin?" diyerek devam etti.

GÜLBEN VE ESAT SARILDI

Teklife "Evet" cevabını veren Esat, Gülben'e sarılmak istedi. Bunun için önlem alan Gülben ise yanında getirdiği koruyucu kıyafeti ve eldiveni Esat'a vererek sarıldı.

Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor

TWİTTER ÇALKALANIYOR

İkilinin bu mutlu anları ise sosyal medyada gündem oldu. Kısa sürede Twitter'da trend listesine yükselen Gülben ve Esat çifti için binlerce paylaşım yapıldı.

İşte Gülben ve Esat için yapılan bazı paylaşımlar...

Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor
Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor
Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor
Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor
Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor
Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor
Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor
Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor
Gülben ve Esat'ın evlilik kararı Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medyada yorum yağıyor
Gülben ve Esat'ın sarılması Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medya çalkalanıyor

Gülseren Budayıcıoğlu, Tansel Öngel, Twitter, Evlilik, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülben ve Esat'ın sarılması Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medya çalkalanıyor - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gülben ve Esat'ın sarılması Masumlar Apartmanı'na damga vurdu! Sosyal medya çalkalanıyor - Son Dakika
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