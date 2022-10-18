Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sevgilisiyle olan fotoğrafı beğeni topladı: Aşk sana yakıştı - Son Dakika
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Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sevgilisiyle olan fotoğrafı beğeni topladı: Aşk sana yakıştı

18.10.2022 10:50

Güldür Güldür'de canlandırdığı Mehtap karakteri ile dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisiyle olan pozu sosyal medyada beğeni toplarken, "Aşk sana yakıştı" gibi yorumlar da aldı.

Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür'de canlandırdığı Mehtap karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, şu sıralar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

"DÜNYA ÇOK PARLAK BİR YER DEĞİL ARTIK"

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden Yılmazkaya, müzisyen sevgilisiyle aşk pozunu, "Dünya çok parlak bir yer değil artık! Seninle boyamayı seviyorum renksiz her şeyi" notuyla takipçileriyle paylaştı.

"AŞK SANA YAKIŞTI" YORUMLARI YAPILDI

Sevgilisiyle pozlarını Instagram hesabından paylaşan başarılı oyuncunun gönderisinin altına, "Aşk sana yakıştı" yorumları yapıldı.

İşte oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisiyle pozları:

Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı, 'Aşk sana yakıştı' yorumları yapılıyor
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı, 'Aşk sana yakıştı' yorumları yapılıyor
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı, 'Aşk sana yakıştı' yorumları yapılıyor
Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı, 'Aşk sana yakıştı' yorumları yapılıyor
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Güldür Güldür Show, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sevgilisiyle olan fotoğrafı beğeni topladı: Aşk sana yakıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sevgilisiyle olan fotoğrafı beğeni topladı: Aşk sana yakıştı - Son Dakika
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