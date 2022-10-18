Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sevgilisiyle olan fotoğrafı beğeni topladı: Aşk sana yakıştı

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Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür'de canlandırdığı Mehtap karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, şu sıralar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.

"DÜNYA ÇOK PARLAK BİR YER DEĞİL ARTIK"

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden Yılmazkaya, müzisyen sevgilisiyle aşk pozunu, "Dünya çok parlak bir yer değil artık! Seninle boyamayı seviyorum renksiz her şeyi" notuyla takipçileriyle paylaştı.

"AŞK SANA YAKIŞTI" YORUMLARI YAPILDI

Sevgilisiyle pozlarını Instagram hesabından paylaşan başarılı oyuncunun gönderisinin altına, "Aşk sana yakıştı" yorumları yapıldı.

İşte oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisiyle pozları: