Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür'de canlandırdığı Mehtap karakteri ile adından söz ettiren ünlü oyuncu Meltem Yılmazkaya, şu sıralar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden Yılmazkaya, müzisyen sevgilisiyle aşk pozunu, "Dünya çok parlak bir yer değil artık! Seninle boyamayı seviyorum renksiz her şeyi" notuyla takipçileriyle paylaştı.
Sevgilisiyle pozlarını Instagram hesabından paylaşan başarılı oyuncunun gönderisinin altına, "Aşk sana yakıştı" yorumları yapıldı.
İşte oyuncu Meltem Yılmazkaya'nın sevgilisiyle pozları:
Son Dakika › Magazin › Güldür Güldür'ün Mehtap'ı sevgilisiyle olan fotoğrafı beğeni topladı: Aşk sana yakıştı - Son Dakika