Güldür Güldür Show aktörlerinden Uğur Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı - Son Dakika
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Güldür Güldür Show aktörlerinden Uğur Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı

27.06.2023 09:20

Uzun yıllardır Güldür Güldür Show'da yer alan başarılı oyuncu Uğur Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı. Nişan töreninden bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, bugünün tarihini attı.

Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Uğur Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sessiz sedasız şekilde nişanlandığını duyurdu. Oyuncunun paylaşımına rol arkadaşlarından yorum yağdı.

ROL ARKADAŞLARINDAN YORUM YAĞDI

42 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisiyle nişan pastasını keserken çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayarak "27.06.2023" notunu yazıp yüzük ve dua emojisi koydu. Uğur Bilgin'in nişanlısının adını yazmaması da dikkat çekti. Bilgin'in paylaşımına Ecem Erkek, Doğa Rutkay Kamal, Ali Sunal, Onur Buldu, Aylin Kontente, Burak Altay, Rıza Kocaoğlu, Gonca Vuslateri, Sarp Apak ve Can Bonomo gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi.

YORUMLAR (2)
  • Miraç Akın: MUTLULUKLAR DİLERİM Cevap Yaz 6 1 Yayından Kaldır
  • Şbn Şbn: Gerçekten şaşırdım bu proğramdakiler Ali sunal zihniyetinden bu şahsı tebrik ederim zihniyet olarak onlardan farklı helal koçum Cevap Yaz 59 27 Yayından Kaldır
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Uğur Bilgin, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Güldür Güldür Show aktörlerinden Uğur Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Güldür Güldür Show aktörlerinden Uğur Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı - Son Dakika
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