Gülşen, CHP'den milletvekili aday adayı olacak mı? Avukatı, önceki iddiaları yalanladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gülşen, CHP'den milletvekili aday adayı olacak mı? Avukatı, önceki iddiaları yalanladı

01.04.2023 10:06

Gülşen'e CHP'den teklif götürüldüğü ancak şarkıcının reddettiği öne sürüldü. Yurt dışında yaşayan şarkıcının Türkiye'ye de seçim sonuçlarına göre dönüp dönmeme kararı aldığı da konuşulunca avukatından yanıt geldi. Konuyla ilgili tüm iddiaların asılsız olduğunun belirtildiği açıklamada gerekli hukuki yollara başvurulacağı da ifade edildi.

İmam hatiplilere yönelik söylediklerinden dolayı hapis yapan şarkıcı Gülşen, tahliye olduktan sonra bir süre İspanya'daki oğlu Azur'un yanına gitti. Zaman zaman sahne alan şarkıcıya CHP'den milletvekili adaylığı teklifi götürüldüğü iddia edildi.

"TÜM İDDİALAR ASILSIZ"

Gülşen'in CHP'den gelen teklifi reddettiği ve ülkeye de seçimlerde çıkacak sonuca göre dönüp dönmeyeceği ileri sürüldü. Gülşen'in avukatı Emek Emre söz konusu iddiaları yalanladı. Emre tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "30.02.2023'te muhtelif sosyal medya platformları üzerinden ortaya atılan ve ne yazık ki herhangi bir teyit alınmaksızın bir kısım basın yayın kuruluşlarının internet haber mecralarında haberleştirilmek suretiyle müvekkil Gülşen Çolakoğlu hakkında ileri sürülen; müvekkilin Cumhuriyet Halk Partisi tarafından milletvekilliği teklifi aldığı, teklifi reddettiği, yurt dışında olduğu, ülkesi Türkiye'ye dönüp dönmeme hususunda 14 Mayıs 2023'de yapılacak seçimleri beklediği ve mevcut iktidarın seçimleri kazanması halinde ülkesine dönmeyeceği ve/veya Türkiye'yi terk edeceği yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır."

"MİLLETVEKİLİ TEKLİFİ ALMADI"

"Bu gerçek dışı iddiaların dayanağı olarak da herhangi bir isim vermeksizin 'Gülşen'in avukatı açıkladı' minvalinde bir temeli veya ispatı kabiliyeti olmayan ifadelerle müvekkil Gülşen'in ötekileştirilmeye çalışılması ve müvekkil Gülşen'in benzer mahiyette sosyal medya itibarsızlaştırma oyunları sebebiyle hukuka aykırı olarak her Türk vatandaşının hakkı olan ülkesinde özgürce yaşama hürriyetinden mahrum kalmış olduğu ve halen usul ve yasaya aykırı şekilde yargılandığı hususu da değerlendirilerek haberler inandırıcı olmasa da konuyla ilgili açıklama yapma gereği hasıl olmuştur. Önemine binaen belirtmek isteriz ki, müvekkil herhangi bir siyasi partiden milletvekilliği teklifi almamıştır ve ülkesi Türkiye'de bulunmak ve ikamet etmektedir."

"YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ"

"Gündem yaratma maksadıyla ortaya atılan bu gerçek dışı iddia ve iddianın müsebbipleri hakkında yasal yollara başvurulacağını belirtir, müvekkil Gülşen'e dair herhangi bir yakınlığı yahut bilgisi olmayan şahıs ve kurumların ortaya attığı iddialara yetkili kişilerce tasdik edilmedikçe itibar edilmemesini istirham ederiz."

Gülşen, CHP'den milletvekili adayı mı olacak? Avukatı hakkındaki tüm iddiaları yalanladı
Gülşen, CHP'den milletvekili adayı mı olacak? Avukatı hakkındaki tüm iddiaları yalanladı
Gülşen, CHP'den milletvekili adayı mı olacak? Avukatı hakkındaki tüm iddiaları yalanladı
Gülşen, CHP'den milletvekili adayı mı olacak? Avukatı hakkındaki tüm iddiaları yalanladı
YORUMLAR (4)
  • Ahmet eren Kacmaz: YAKIŞIR AYNI ZİHNİYETİN ÜRÜNÜ İKİSİDE İSLAMA İMAM HATİPLİLERE KİM BESLİYOR RUH İKİZLERİ Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • Aydın Gökmenoğlu: Tam isabet bence layik olduğun partiyi bulmussun özgürce herseyi yaparsın bundan sonra Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Olsun olsun İmam hatipleri kaldırsın, başka bir işe yaramaz. Cevap Yaz 7 1 Yayından Kaldır
Tüm yorumlar için tıklayınız
500
CHP'den adaylık teklifi aldı mı? Şarkıcı Gülşen sessizliğini bozdu: Siyaset düşünmüyorum CHP'den adaylık teklifi aldı mı? Şarkıcı Gülşen sessizliğini bozdu: Siyaset düşünmüyorum

Gülşen, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gülşen, CHP'den milletvekili aday adayı olacak mı? Avukatı, önceki iddiaları yalanladı - Son Dakika


Son Dakika
12:03 Fenomen Dilan Polat, çöp kovasına 29 bin TL verdi, sosyal medyanın diline düştü
11:57 Fenomen Dilan Polat'ın çöp kovasına 29 bin TL vermesi gündem oldu
11:56 Acun Ilıcalı'dan onay! Ozan Tufan, Süper Lig devine transfer oluyor
11:46 Temel kazısında insan kemikleri çıkan okulun inşaatı durduruldu
11:50 Acun Ilıcalı izin verdi! Ozan Tufan, Süper Lig devine imza atmanın eşiğinde
11:46 Temel kazısında şoka uğratan manzara! Okul inşaatını yarıda durduran insan kemikleri
11:43 Seccadeye ayakkabı ile basan Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: Çok üzgünüm
11:26 Mbappe'den dünya devine dikkat çeken mesaj: 2024'te beni alın
11:20 Mbappe, Real Madrid'in üst düzey yöneticisine haber yolladı: 2024'te beni alın
11:08 Sosyal medyada bomba etkisi yarattı! RTÜK'ün Kızılcık Şerbeti'ne verdiği cezaya tepkiler büyük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2023 12:18:39. #1.12#
SON DAKİKA: Gülşen, CHP'den milletvekili aday adayı olacak mı? Avukatı, önceki iddiaları yalanladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement